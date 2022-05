Situație dramatică în Shanghai. A fost limitat accesul la alimente

În ciuda faptului că numărul cazurilor noi de Covid-19 din ultimele zile a început să scadă, guvernul de la Beijing menține sau intensifică măsurile restrictive.

De departe, cel mai afectat oraș din China este chiar cel mai mare, . În metropola de peste 26 de milioane de locuitori, situația este una dramatică.

În acest oraș, unde rezidenții sunt închiși în case de la 1 aprilie, serviciile private de livrare a alimentelor au fost suspendate în unele cartiere, în ciuda faptului că numărul cazurilor a scăzut la un nivel minim în ultimele șase săptămâni, notează .

În plus, potrivit noilor decizii, nu sunt permise livrările comerciale de alimente, iar accesul în spitale, cu excepția situațiilor de urgență, trebuie să fie aprobat în prealabil.

