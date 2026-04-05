Situație drastică la o echipă din SuperLiga. Jucătorii și-au spus oful după meci: „În acest an nu am luat niciun ban!”

Oțelul s-a impus cu 2-0 pe teren propriu contra lui Hermannstadt în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii. Deși trupa moldavă a luat toate cele 3 puncte, atmosfera din vestiar nu este tocmai cea mai bună. Diego Zivulic (34 de ani) a reacționat după fluierul final și a spus cât de greu le este lui și colegilor săi să joace neplătiți în acest an.

Concluziile lui Diego Zivulic după Oțelul – Hermannstadt 2-0

Oțelul a reluat cu bine competiția internă, Schimbarea de antrenor se pare că a funcționat la echipa moldavă, care a reușit astfel primul succes în play-out. Diego Zivulic a răsuflat ușurat după această victorie și a spus cum trebuie abordată următoarea partidă, contra FCSB-ului.

„Sunt 3 puncte foarte importante pentru echipa noastră. Am pierdut ultimele două meciuri în play-out și toată lumea știe că e greu să îți schimbi moralul așa. A venit și un nou antrenor, care a schimbat energia, dar și filozofia. Sunt fericit că am câștigat. E cel mai important că nu am încasat gol deloc. Trebuie să mergem mai departe pentru a obține încă o victorie.

Cu FCSB nu contează dacă au pierdut sau nu un meci. Au calitate mare, nu pentru play-out, pentru play-off. Asta știe toată lumea. Noi ne gândim la cum să câștigăm meciul următor, trebuie să fim siguri că vom fi departe de zona de retrogradare. Nu există liniște aici. Două meciuri pot schimba tot. Trebuie să câștigăm tot!”, a spus Zivulic inițial.

Situație drastică la Oțelul. Întârzieri salariale foarte mari

, nu și-a plătit jucătorii până acum. Cel puțin asta susține Diego Zivulic, care a spus cât de dificil este să muncească în asemenea condiții. Totuși, fotbalistul care are deja 3 ani la echipa gălățeană speră ca banii să vină odată ce clubul va rămâne în SuperLiga.

„Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați. Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în SuperLiga. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii”, a mai spus Zivulic.