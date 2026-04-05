Situație drastică la o echipă din SuperLiga. Jucătorii și-au spus oful după meci: „În acest an nu am luat niciun ban!”

Încă un club din SuperLiga se confruntă cu probleme financiare. Jucătorii și-au spus oful după cea mai recentă victorie obținută. De cât timp nu au mai fost plătiți.
Mihai Dragomir
05.04.2026 | 07:15
Situație critică la clubul din SuperLiga din cauza salariilor restante. Sursa Foto: Sport Pictures.
Oțelul s-a impus cu 2-0 pe teren propriu contra lui Hermannstadt în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii. Deși trupa moldavă a luat toate cele 3 puncte, atmosfera din vestiar nu este tocmai cea mai bună. Diego Zivulic (34 de ani) a reacționat după fluierul final și a spus cât de greu le este lui și colegilor săi să joace neplătiți în acest an.

Concluziile lui Diego Zivulic după Oțelul – Hermannstadt 2-0

Oțelul a reluat cu bine competiția internă, câștigând cu 2-0 acasă în fața sibienilor de la Hermannstadt. Schimbarea de antrenor se pare că a funcționat la echipa moldavă, care a reușit astfel primul succes în play-out. Diego Zivulic a răsuflat ușurat după această victorie și a spus cum trebuie abordată următoarea partidă, contra FCSB-ului.

„Sunt 3 puncte foarte importante pentru echipa noastră. Am pierdut ultimele două meciuri în play-out și toată lumea știe că e greu să îți schimbi moralul așa. A venit și un nou antrenor, care a schimbat energia, dar și filozofia. Sunt fericit că am câștigat. E cel mai important că nu am încasat gol deloc. Trebuie să mergem mai departe pentru a obține încă o victorie.

Cu FCSB nu contează dacă au pierdut sau nu un meci. Au calitate mare, nu pentru play-out, pentru play-off. Asta știe toată lumea. Noi ne gândim la cum să câștigăm meciul următor, trebuie să fim siguri că vom fi departe de zona de retrogradare. Nu există liniște aici. Două meciuri pot schimba tot. Trebuie să câștigăm tot!”, a spus Zivulic inițial.

„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte...
Digi24.ro
„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte de nuntă

Situație drastică la Oțelul. Întârzieri salariale foarte mari

Oțelul, care a fost la doar un pas de faliment în luna februarie a acestui an, nu și-a plătit jucătorii până acum. Cel puțin asta susține Diego Zivulic, care a spus cât de dificil este să muncească în asemenea condiții. Totuși, fotbalistul care are deja 3 ani la echipa gălățeană speră ca banii să vină odată ce clubul va rămâne în SuperLiga.

S-a terminat: Iranienii și-au anunțat retragerea, după ce solicitarea le-a fost refuzată
Digisport.ro
S-a terminat: Iranienii și-au anunțat retragerea, după ce solicitarea le-a fost refuzată

„Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați. Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în SuperLiga. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii”, a mai spus Zivulic.

  • 28,7 milioane lei este suma înregistrată de Oțelul la capitolul venituri operaționale pe anul 2025
  • 9.75 milioane lei a încasat Oțelul în 2025 de la sponsori (33% din total)
Dezastru pentru Arsenal! „Tunarii”, out din FA Cup! Formația lui Arteta, răpusă de...
Fanatik
Dezastru pentru Arsenal! „Tunarii”, out din FA Cup! Formația lui Arteta, răpusă de o echipă din liga a doua!
Fază controversată în Atletico Madrid – Barcelona! Arbitrul și-a anulat cartonașul roșu după...
Fanatik
Fază controversată în Atletico Madrid – Barcelona! Arbitrul și-a anulat cartonașul roșu după intervenția VAR, deși faultul a fost foarte dur
Atletico Madrid – Barcelona 1-2, live video, în derby-ul etapei 30 din Spania....
Fanatik
Atletico Madrid – Barcelona 1-2, live video, în derby-ul etapei 30 din Spania. Catalanii câștigă pe Metropolitano și sunt cu o mână pe trofeul din LaLiga!
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
