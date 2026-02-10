Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026

ADVERTISEMENT

Au mai rămas doar 45 de zile până la Turcia – România, semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. primește vești încurajatoare și dinspre jucători. Majoritatea internaționalilor români, care se anunță titulari în meciul cu „otomanii”, evoluează constant la echipele de club și au evoluții apreciate.

Situație excepțională pentru internaționalii români înaintea barajului cu Turcia

Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026, poate fi meciul definitoriu al „Generației de Suflet”. „Tricolorii” sunt condamnați să câștige la Istanbul pentru a avansa în finala (n.r. – cu Slovacia sau Kosovo) care ne poate duce la Cupa Mondială pentru prima dată în ultimii 28 de ani.

ADVERTISEMENT

Cu o lună și jumătate rămasă până la partida din 26 martie, ora 19:00, majoritatea fotbaliștilor lui Mircea Lucescu se prezintă în formă bună, într-un context rar favorabil pentru naționala României. Cu excepția lui , absolut toți jucătorii importanți au meciuri în picioare și nu suferă din cauza problemelor medicale.

Apărarea, punctul forte al naționalei României

De-a lungul istoriei, România a făcut cele mai mari performanțe grație unei foarte bune organizări defensive. Astfel, Mircea Lucescu nu are cum să nu fie optimist, când vede cum se prezintă poartarul și cei patru fundași, oameni care vor avea misiunea să îi oprească din a înscrie pe Hakan Cahanoglu, Arda Guler sau Kenan Yildiz.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu – este titular incontestabil la Celta Vigo, echipă din prima jumătate a clasamentului în LaLiga și care se bate și în acest sezon la cupele europene. În actuala stagiune, Radu a apărat și în 6 meciuri de

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu – deși s-a zvonit că va pleca în vară de la Rayo, fundașul dreapta a ales să continue pe „Estadio de Vallecas”, acolo unde nu are rival pe post. Sezonul acesta, el a jucat în 27 de meciuri în toate competițiile, reușind să dea 1 gol și să ofere 1 assist. Rațiu s-a ridicat, din nou, la un nivel înalt în meciurile cu granzii Spaniei,

Andrei Burcă – stâlp în defensivă încă din mandatul lui Edi Iordănescu, fundașul de la Yunnan Yukun nu are cum să lipsească dintr-un meci atât de important precum cel cu Turcia. Marea problemă a lui Burcă este faptul că, în China, noul sezon va începe abia pe 6 martie, astfel că fundașul în vârstă de 32 de ani nu va avea prea mult timp la dispoziție pentru a își intra în formă. Burcă nu a mai jucat la echipa de club din noiembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Context favorabil pentru Radu Drăgușin

Radu Drăgușin – micile probleme ale lui Burcă sunt compensate însă de revenirea de senzație a lui Radu Drăgușin. Accidentat pe tot parcursul anului 2025, „Dragonul” s-a întors în echipa lui Tottenham și a prins deja minute în Premier League. Drăgușin a jucat 4 meciuri în campionatul Angliei și, în mod cert, va fi titular în următoarea lună, chiar înaintea barajului cu Turcia. Fundașul central

Nicușor Bancu – chiar dacă Raul Opruț, Alex Chipciu și Andrei Borza au evoluții bune la Dinamo, U Cluj și Rapid, flancul stâng al naționalei nu-i poate aparține decât lui Nicușor Bancu. Căpitanul Universiății Craiova, care oricum era senator de drept pe acea poziție, are un sezon de vis în Bănie. Echipa sa e lider în SuperLiga și a avut un parcurs excepțional în faza principală din Conference League. Bancu a dat 3 pase de gol în actuala stagiune, dintre care 2 au fost în meciuri europene.

Mijloc de UEFA Champions League

La mijloc, Mircea Lucescu va merge, cel mai probabil, pe mâna celor trei mijlocași cu care a încheiat preliminariile lui CM 2026. Și nu are motive să facă vreo schimbare în această zonă, având în vedere modul în care se prezintă Marius Marin, Vlad Dragomir și Ianis Hagi.

Marius Marin – se pare că România și-a găsit „închizătorul” în persoana fotbalistului de la Pisa. Contestat în trecut, Marin nu are cum să mai lipsească din primul „11” al naționalei, mai ales acum, când e titular de drept în Serie A. Chiar dacă echipa sa se luptă pentru evitarea retrogradării, Marius Marin a bifat în acest sezon nu mai puțin de 19 prezențe în „Il Calcio”, unul dintre cele mai tari campionate din lume.

Vlad Dragomir – găselnița lui Mircea Lucescu din acest mandat confirmă încrederea primită de la selecționer. Fostul junior de la Arsenal este căpitan la campioana Ciprului, Pafos. Cu Pafos, Dragomir a făcut senzație în „faza Ligii” UEFA Champions League, acolo unde era să dea lovitura și să obțină calificarea în „primăvară”. Chiar și așa, nu e puțin lucru să termini peste granzi precum PSV, Napoli, Bilbao sau Ajax. În plus, în ultimul meci, cu Slavia Praga,

Ianis Hagi – Mircea Lucescu primește vești bune și de la căpitanul naționalei. Ianis Hagi pare să își fi găsit liniștea în Turcia, acolo unde face legea la Alanyaspor, echipă aflată la jumătatea clasamentului, dar care nu are emoții cu retrogradarea. „Decarul” are cifre foarte bune după transferul în SuperLig. În 18 partide pentru Alanyaspor

Atacul ne dă și el speranțe

Dennis Man – un alt fotbalist român aflat pe val în Europa este Dennis Man. Aripa dreaptă a naționalei s-a acomodat mai greu la PSV, dar acum e una dintre vedetele campioanei Olandei. Man a jucat 25 de meciuri în toate competițiile în actuala stagiune și are reușite extraordinare. Fostul star de la FCSB se laudă cu 4 goluri și 6 assist-uri în Eredivisie și cu 2 goluri în UEFA Champions League.

Valentin Mihăilă – și flancul stâng al atacului ne dă speranțe. Chiar dacă a fost măcinat de accidentări la începutul sezonului, Valentin Mihăilă a început să joace acum cu regularitate la Rizespor. Cu 3 goluri în 10 meciuri de SuperLig, Mihăilă demonstreză că eficiența este punctul său forte, virtute de care vom avea nevoie în mod cert la partida cu Turcia.

S-a întors „Buldozerul”!

Daniel Bîrligea – resuscitarea lui Daniel Bîrligea pare cea mai bună veste pe care o putea primi selecționerul cu o lună și jumătate înaintea meciului cu Turcia. Cu Louis Munteanu plecat în SUA, Denis Alibec ieșit din formă după experiența FCSB și Denis Drăguș suspendat, Bîrligea era singura opțiune viabilă pentru rolul de „nouar” la națională. Aflat la un moment dat într-un con de umbră, care l-a ținut chiar rezervă, „Buldozerul” și-a revenit miraculos. „Bîrli-Gol” a arătat excelent la Galați, acolo

Cum ar putea arăta primul „11” al României la meciul cu Turcia

I. Radu – Rațiu, Drăgușin, A. Burcă, Bancu – V. Dragomir, M. Marin, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Statistici excelente din SuperLiga

Ca niciodată, Mircea Lucescu are de unde să aleagă în momentul în care va trimite convocările pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Soluții pot veni oricând și din SuperLiga, acolo unde mai mulți internaționali se prezintă într-o formă excelentă.

Alexandru Dobre – căpitanul Rapidului face cel mai bun sezon din carieră. Deși nu are decât 5 selecții la prima reprzentativă, el își depunde candidatura pentru un loc în lotul lui Mircea Lucescu prin cele 13 goluri marcate în SuperLiga, acolo unde este golgheterul la zi.

Florin Tănase – omul finalurilor de meci la echipa națională în mandatul lui Mircea Lucescu, „decarul” de la FCSB nu are cum să lipsească. Doar în ultima etapă a făcut show la Galați, acolo unde . Tănase a ajuns la cota 7 la capitolul assist-uri, al doilea cel mai bun pasator al campionatului.

Baiaram și Cîrjan, adversari în derby, dar colegi la națională?

Ștefan Baiaram – la 23 de ani, mijlocașul este motorul Universității Craiova, echipă care pare mai aproape ca oricând să pună mâna pe titlul de campioană. Colegul de flanc al lui Nicușor Bancu poate fi o soluție și la echipa națională. Baiaram a marcat 11 goluri, inclusiv în Conference League, și a dat 4 pase decisive pentru echipa de pe primul loc din SuperLiga.

Cătălin Cîrjan – căpitanul lui Dinamo, care , a avut un rol esențial în poziția pe care Dinamo o ocupă în acest moment în clasament (locul 3), fiind, la numai 23 de ani, unul dintre fotbaliștii care dau echilibru, ritm și personalitate jocului echipei lui Kopic. Cu 4 goluri și 5 assist-uri în 26 de meciuri, Cîrjan a contribuit direct la rezultatele bune obținute de Dinamo în SuperLiga.