Situaţie explozivă în barajul pentru promovarea în Liga 2! Suporterii SR Braşov cer explicaţii primarului Coliban: “Unde e auditul?” Exclusiv

Situaţia din fotbalul braşovean a devenit una explozivă chiar în zilele când se dispută barajul pentru promovarea în Liga 2. FANATIK a aflat că suporterii lui SR Braşov îi cer explicaţii primarului Allen Coliban despre situaţia de la Corona Braşov.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimele luni au adus o veste aşteptată de toţi iubitorii fotbalului din oraşul de sub Tâmpa. Primăria, care deţine brandul FC Braşov, a anunţat că va atribui numele şi palmaresul, iar favorită era SR Braşov, echipa susţinută de suporterii braşoveni. Cu toate acestea, anunţul întârzie să apară, spre nemulţumirea “stegarilor”.

SR şi Corona se luptă pentru brandul FC Braşov. Fanii “stegari” îi cer explicaţii lui Allen Coliban

La aproape nouă luni de când a devenit primar al Braşovului, Allen Coliban nu a reuşit încă să rezolve situaţia de incertitudine care planează în fotbalul braşovean. Mai mult decât atât, suporterii acuză că lucrurile nu s-au schimbat faţă de perioada în care oraşul era condus de George Scripcaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Allen Coliban a anunţat un audit la clubul Corona Braşov, susţinut financiar de Primărie, însă rezultatele întârzie să apară. Fanii lui SR Braşov cer transperanţă la rivala din lupta pentru brandul “FC Braşov”, în condiţiile în care echipa care a terminat pe locul 1 în Seria 5 din Liga 3 continuă să cheltuie în jur de 40.000 de euro lunar.

“A spus (n.r. Allen Coliban) că a cerut un audit la Corona, dar nu a anunţat nici până azi rezultatele. Unde este auditul? Am cerut să vedem salariile jucătorilor, doar sunt bani publici. De un an de zile întrebăm. Nu am primit niciun răspuns clar”, spuneau suporterii lui SR Braşov pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, auditul cerut de Primăria Braşov a fost realizat de un serviciu extern. Este vorba de o firmă de contabilitate care a colaborat în trecut cu Silviu Prescorniţoiu, fost coleg cu Sebastian Rusu, viceprimar al Braşovului.

Allen Coliban vine la meciurile lui SR Braşov, dar banii ajung tot la Corona Braşov

Allen Coliban este o prezenţă constantă în tribunele stadionului “Tineretului” la meciurile lui SR Braşov, la fel întâmplându-se şi la turul barajului cu Vediţa Coloneşti, însă banii Primăriei ajung în continuare la Corona Braşov. Mai mult decât atât, în februarie lansa un atac direct la echipa susţinută cu fonduri publice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Echipa de fotbal seniori de la CSM Corona Brașov a apărut recent, dintr-un orgoliu, ca o insultă la adresa comunității brașovene care în această perioadă și-a păstrat spiritul viu al „Steagului Roșu“.

La ora actuală, să avem o echipă de fotbal în Liga a 3-a, cu un buget de peste 2 milioane de lei, cu salarii de 1000 de euro de jucător, în condițiille în care echipa comunității (n.r. SR Braşov) trăiește din voluntariat și din entuziasmul unor jucători care și-au făcut junioratul la FC Brașov, este o insultă la adresa comunității. Lucrurile acestea trebuie corectate”, spunea Allen Coliban.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corona Braşov a câştigat meciul tur cu CSO Filiaşi, scor 1-0, din barajul pentru promovarea în Liga 2, iar atingea acestui obiectiv va atrage noi cheltuieli, care nu sunt bugetate de Primărie. Mai exact, contractele jucătorilor vor fi prelungite automat, salariile dublate şi ar urma să fie plătite bonusuri de performanţă.

SR Braşov, în pericol de desfiinţare dacă ratează promovarea

Susţinută cu bani de suporteri, SR Braşov este în mare pericol dacă ratează promovarea în Liga 2. Fanii au reuşit să producă minuni la echipă, preluată în toamna lui 2019, când datoriile ajunseseră la 670.000 de lei. Între timp, aceştia au reuşit să reducă suma la 24.000 de lei, fără a primi vreun ajutor din partea autorităţilor locale.

ADVERTISEMENT

În iarnă, când s-a discutat prima oară despre atribuirea brandului “FC Braşov”, fanii lui SR Braşov au prezentat un proiect, singurul depus pe masa primarului, pentru viitorul clubului. De altfel, alături de conducerea echipei suporterilor se află Ioan Nagy, fostul fotbalist care deţine recordul de prezenţe în tricoul lui FC Braşov, sau Gabi Stan, antrenorul care a adus ultima calificarea a “stegarilor” în cupele europene.

“Ca să fie apărată Corona, la Braşov a fost refăcut USL-ul”

În luna martie, înainte de startul returului în Liga 3, Allen Coliban a cerut desfiinţarea secţiei de fotbal de la Corona Braşov, însă a fost învins în Consiliului Local de consilierii PSD şi PNL.

ADVERTISEMENT

“Ca să fie apărată Corona, la Braşov a fost refăcut USL-ul (n.r. alianţă politică între partidele PSD şi PNL în perioada februarie 2011 – februarie 2014)”, au contracarat rapid fanii lui SR Braşov.

Diferenţele uriaşe între SR Braşov şi Corona Braşov, rivale pentru brandul “FC Braşov”

În an de pandemie, SR Braşov a dovedit că este un model de management sportiv. Clubul e pe plus din punct de vedere financiar, iar suporterii au ajutat prin orice mijloc. La meciurile din returul campionatului s-au vândut tichete virtuale, iar fanii au cumpărat peste 10.000 de bilete, dar şi obiecte cu însemnele clubului. Mai mult decât atât, SR Braşov s-a clasat pe locul 3 în topul brandurilor din oraşul de sub Tâmpa în 2020.

De cealaltă parte, secţia de fotbal a Coronei Braşov nu a generat niciun venit în ultimul an din activităţile comerciale. Mai mult decât atât, din informaţiile FANATIK, la secţia de fotbal funcţionează două ONG-uri care încasează taxe de la copiii care vin la antrenamente. În plus, în continuare deţine monopol pe toate bazele sportive din oraş, în timp ce SR Braşov plăteşte o chirie de 100 de lei/oră ca să evolueze pe stadionul “Tineretului” şi nu se poate antrena în Braşov.