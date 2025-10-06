Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Situație explozivă în platou! Horia Ivanovici – Adrian Mutu, contre dure din cauza lui Mirel Rădoi: „Nu sunt de acord” / ”Să-ți pun o întrebare directă”

Adrian Mutu s-a contrat cu Horia Ivanovici în direct din cauza lui Mirel Rădoi. "Briliantul" i-a luat apărarea tehnicianului Craiovei, spunând că nu merită să fie criticat atât de dur.
Marian Popovici
06.10.2025 | 12:35
Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova s-a încheiat cu 1-0 pe teren după golul lui Tănase, dar a continuat în platoul FANATIK SUPERLIGA cu o discuţie încinsă între Horia Ivanovici şi Adrian Mutu.

Adrian Mutu și Horia Ivanovici, contre dure în direct la Fanatik SuperLiga din cauza lui Mirel Rădoi

Moderatorul emisiunii l-a criticat pe Mirel Rădoi pentru alegerile făcute în derby, în timp ce Adrian Mutu a susţinut că antrenorul a făcut lucruri bune la Universitatea Craiova, care nu ar trebui să fie şterse acum:

Adrian Mutu: Râd că ţi-e drag tare Rădoi. 

Horia Ivanovici: El singur trage în el. Sunt nişte lucruri pe care nu pot să le înţeleg. Pur şi simplu nu le înţeleg. 

Adrian Mutu: Eu nu prea sunt de acord cu tine. O analiză cam dură despre Rădoi…”

Horia Ivanovici: Poate a câştigat meciul şi nu ştiu eu.

Adrian Mutu: Nu contează lucrul acesta. Cred că ceea ce face până acum la Craiova sunt lucruri bune. Comentariile voastre mai dure despre ce văd de Baiaram, poate e mai puţin mai dur şi el e ieşit din formă. Mă refer la Mirel. El ştie cum păstrează echilibrul în vestiar

Horia Ivanovici: Adi, stai puţin, că dacă ăla ştie în vestiar, de ce mai facem emisiuni atunci? Hai să mergem acasă dacă ştie Rădoi sau Charalambous tot. Dă-mi voie să îţi pun o întrebare directă dacă tot mă provoci. Tu îl ţineai pe Baiaram rezervă şi începeai cu Etim? 

Adrian Mutu: Dacă e mai în formă Etim, da

Horia Ivanovici: Ţi s-a părut mai în formă Etim?

Adrian Mutu: Nu mi s-a părut mai în formă. Cred că şi Baiaram şi Hamlawi sunt ieşiţi din formă. Nsimba a arătat bine. FCSB-ul a fost mai cinică. Chiar dacă Universitatea Craiova a avut o posesie mai mare, tot FCSB a ieşit mai bine. O echipă mai matură. Poate era mai indicat când a fost în dezavantaj să treacă în sistem 4-3-2, în loc de 4-4-1. Nu este în regulă. Vine şi din sistemul 3-5-2, rămânea cu 4-3-2. Te ajuta mult egalul, de ce să nu rişti? Tot acolo era 0-1 sau 0-3. Doar la moral nu era la fel.

Adrian Mutu a comentat situația lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Echipa are de pierdut”

„Briliantul” a vorbit şi despre situaţia lui Ştefan Baiaram. „Decarul” Universităţii Craiova a fost ţinut pe banca de rezerve la derby-ul cu FCSB. Mutu consideră că situaţia vedetei putea fi gestionată diferit de Mirel Rădoi:

„Hai să vedem altfel. Eu nu vreau să îi iau apărarea lui Mirel Rădoi, dar dacă ne referim la Baiaram jucătorul de la începutul campionatului, el n-ar trebui să lipsească din primul 11, a fost decisiv pentru Universitatea Craiova.

S-a rupt ceva după meciul ăla în care Baiaram a răspuns, a făcut ceva (n.r. cu Farul Constanţa). Iar Mirel ferm pe poziţie, zic eu cam dur… acum când vorbim probabil că ar fi trebuit să gestioneze diferit. 

Echipa are de pierdut în acest moment pentru că Baiaram putea fi decisiv în orice moment la forma pe care a arătat-o în debutul sezonului”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a câștigat FCSB cu Universitatea Craiova. Analiza lui Adrian Mutu: „Screciu a fost cam repezit”

Adrian Mutu a dezvăluit că FCSB a fost echipa mai cinică şi asta i-a adus victoria. Vladimir Screciu a fost criticat pentru faza penalty-ului, fundaşul oltenilor fiind prea repezit în duelul cu Stoian:

„FCSB a fost echipa mai matură, mai cinică. Au fost şi nişte greşeli individuale. Screciu a fost cam repezit la faza penalty-ului, putea să îl conducă în afara careului. A fost prea repezit, a luat o decizie greşită.

Mie mi s-a părut că a fost contact şi se dă penalty. În sistemul lui Mirel Rădoi merge perfect fundaş central. Are calitate. Să ai un jucător de calitatea lui, să începi cu el construcţia de jos este foarte important. Poate să joace fără probleme acolo”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Declaraţiile lui Rădoi, strategie de avarie: „Încearcă să menţină un echilibru”

Mirel Rădoi a surprins la finalul meciului spunând că este foarte mulţumit de implicarea şi jocul prestat de echipa sa. Adrian Mutu vede asta ca pe o declaraţie strategică, pentru a nu adânci criza din Bănie:

„Încearcă să menţină moralul, normal că nu e mulţumit de rezultat. Craiova n-a făcut un joc rău, per ansamblu. Putea gestiona altfel. Poate era mai bine în 4-3-2 când era Cicâldău eliminat. Şi el trebuia să gestioneze momentele importante, să fie mai atent la acea fază.

Este o declaraţie strategică pentru a nu adânci criza. Nu sunt în perioada cea mai bună, încearcă să menţină un echilibru. Aşa o văd eu. A fost o înfrângere care i-a durut pe toţi. 

Nu au reuşit să se ridice la nivelul meciului, au pierdut şi le-a dat moral FCSB-ului, care avea mare nevoie. Inevitabil, după un start de campionat excelent vin astfel de perioade: accidentări, conflicte… Aici trebuie să iasă la rampă Rădoi, să ţină în frâu emoţiile”, a spus Adrian Mutu.

