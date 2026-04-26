Situație explozivă în vestiarul Rapidului: “Alex Dobre și Costel Gâlcă NU își vorbesc!”

Nu e liniște în vestiarul Rapidului! Fanatik a aflat că Alexandru Dobre și Costel Gâlcă nu își vorbesc. Care este, de fapt, relația dintre jucător și antrenor.
Răzvan Rădulescu
26.04.2026 | 13:47
Situatie exploziva in vestiarul Rapidului Alex Dobre si Costel Galca NU isi vorbesc
Care este adevărata relația dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre.
Conflictul dintre Alexandru Dobre și Costel Gâlcă este departe de a se fi terminat. În ciuda faptului că Rapid, pe căile oficiale de comunicare, încearcă să contureze o imagine pozitivă între jucător și antrenor, FANATIK a aflat că adevărata relație dintre cei doi este una extrem de tensionată. Gâlcă și Dobre nici măcar nu își vorbesc!

Alexandru Dobre și Costel Gâlcă nu-și vorbesc. Situația rămâne tensionată la Rapid

Alexandru Dobre și Costel Gâlcă au intrat într-o dispută la meciul pe care Rapid l-a terminat la egalitate, scor 0-0 cu FC Argeș, în cadrul etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Ambii, pe rând, s-au taxat la interviuri, în timp ce Alexandru Dobre nu și-a salutat, inițial, colegii după ce a fost schimbat de antrenor.

Deși au trecut aproape două săptămâni de la acel incident, disputa nu e nici pe departe încheiată. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că antrenorul Costel Gâlcă și Alexandru Dobre nu își vorbesc. Atmosfera din vestiar este în continuare una extrem de tensionată, chiar dacă pe căile oficiale de comunicare Rapid a postat o serie de imagini care să contureze o stare liniștită între cele două părți.

De altfel, relația dintre antrenor și cel mai bun jucător al echipei, Alexandru Dobre, a creat repercusiuni în rezultatele giuleștenilor. Rapid întâmpină Dinamo cu moralul scăzut, după eșecul din etapa precedentă, scor 0-1 cu Universitatea Craiova. În turul de play-off, formația alb-vișinie a bifat 3 înfrângeri, un rezultat de egalitate și o singură victorie.

Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

Costel Gâlcă a „gafat-o” chiar de ziua lui Dan Șucu

Costel Gâlcă și-a dat frâu liber emoțiilor și a spus tot ce avea pe suflet la conferința premergătoare meciului Dinamo – Rapid, duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00, în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Chiar în ziua în care Dan Șucu a împlinit vârsta de 63 de ani, Costel Gâlcă a taxat conducerea pentru că nu a ajuns la o înțelegere cu jucătorii pe care i-a vrut la echipă. Antrenorul este ferm convins că, dacă dorințele i-ar fi fost satisfăcute, Rapid ar fi arătat mult mai bine.

Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat,...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat, a fost arestată! De ce e acuzată

„Îi urăm la mulți ani domnului Șucu și ne dorim să îi aducem o bucurie după meciul cu Dinamo. Când ești fericit, iei decizii mult mai bune. Dacă e să am un regret, e faptul că nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu jucătorii pe care i-am dorit, echipa ar fi arătat cu siguranță altfel. Dacă vrei să crești și să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare anual”, a declarat Costel Gâlcă.

Sabin Ilie, verdict în cazul lui Costel Gâlcă: „E greu să continue din vară”

Sabin Ilie este ferm convins că șansele ca antrenorul Costel Gâlcă să continue la Rapid din vară sunt infime. Fostul fotbalist de la Rapid sau Steaua a argumentat prin faptul că Gâlcă a pierdut vestiarul. Tehnicianul mai are contract cu giuleștenii până în vara anului 2027.

„E greu ca Gâlcă să mai continue din vară antrenor la Rapid. Când nu ai vestiarul în mână… Când jucătorul român nu joacă și pentru antrenor, e o problemă. De-aia, nea Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, scotea tot ce e mai bun de la un jucător”, a spus Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Adevărul despre relația dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre la Rapid

Întâlnire de gradul zero Şumudică – Gâlcă, în ziua meciului Dinamo – Rapid:...
Fanatik
Întâlnire de gradul zero Şumudică – Gâlcă, în ziua meciului Dinamo – Rapid: “De ce dai în jucătorii tăi acum?”
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a...
Fanatik
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi Balaj: „A vrut, dar s-a sucit! Greșeală majoră!”
Cauzele decăderii lui U Cluj! “Fără Lukic, primul șut pe poartă a fost...
Fanatik
Cauzele decăderii lui U Cluj! “Fără Lukic, primul șut pe poartă a fost în minutul 88! Sunt obosiţi, fizic şi mental”
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
