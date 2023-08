Situație explozivă în vestiarul Rapidului: „Aproape să ne luăm la bătaie!”

artizanul revenirii Rapidului în SuperLiga, într-un moment în care nici măcar jucătorii nu mai credeau în promovare, iar vestiarul stătea pe un butoi cu pulbere!

Mihai Iosif a dezvăluit care a fost cel mai greu moment trăit la Rapid: „Simțeam că explodează vestiarul!”

despre momentul care putea schimba istoria recentă a Rapidului: „Prima oară a fost prin toamnă, când nu mergeau lucrurile bine și ne-a eliminat din Cupă Progresul Spartac. Am fost anunțat antrenor-interimar. Ne-a bătut Mioveniul cu 3-0 la Buftea!

Aveam o zi, deci efectiv simțeam că explodează vestiarul! Simțeam că nu mai durează mult până ne luăm cu toții la bătaie! Atmosfera era incredibil de proastă!”, a surprins rapidistul.

Atunci a avut loc una dintre conferințe de presă ale lui „Miță” care au rămas în memoria fanilor: „E și celebră aia: ‘Sunt trist, trist, trist!’. Am spus din suflet! Eram atât de trist… Nu știam, eram efectiv pierdut! În momentul ăla căutam soluții, dar simțeam că degenerează lucrurile. Zic: ‘Sper să nu iasă vreo bătaie pe-aici!’. Era clar o atmosferă foarte, foarte tensionată”.

Mihai Iosif știe care a fost momentul în care a reușit să îi reseteze pe jucători: „Știam că o luăm în sus”

Deși a pierdut derby-ul cu „lupii galbeni”, Mihai Iosif și-a dat seama că a reușit să îndrepte situația: „După care am fost la Ploiești, am luat bătaie și meciul ăla cu 2-0, ne-am întors la hotel, dar imediat după meci, am simțit că ne revenim. Am spus în interviu că vom găsi cu siguranță drumul spre victorie. Știam că o luăm în sus.

Am avut o discuție cu liderii vestiarului atât de sinceră, fără să ne certăm. Am spus lucrurilor pe nume și de acolo am luat-o efectiv în sus. În iarnă s-a făcut o schimbare, a venit înfrângerea de la Slobozia și n-am știut că voi eu pus din nou”.

Rapidistul a fost convins că vor reuși promovarea și le-a insuflat această gândire și jucătorilor: „Eram în parcare. Ionuț Voicu stătea cu liderii. Am văzut atâta tristețe în ochii lor și îmi aduc aminte că i-am zis: ‘Stai liniștit că promovăm!’. S-a uitat la mine și a zis că sunt nebun!”.

Cum a ajuns din nou pe banca Rapidului: „Ne uitam unul la altul la 12 noaptea”

Mihai Iosif a revenit apoi pe banca Rapidului după o discuție cu Angelescu: „Am ajuns acasă, m-a sunat Victor, m-am văzut cu el și ne uitam unul la altul la 12 noaptea: ‘Ce facem?!’. Atât i-am spus: ‘Victore, nu condiții, dacă batem astea două meciuri și trebuiau să ne ajute și rezultatele indirecte, eu zic că promovăm’.

A avut și el încredere, pentru că de-aia m-a pus până la urmă. Nu cred că m-a pus ca pe un cal de bătaie, ca să spargă ouăle în capul meu. I-am bătut pe Călărași rău și apoi pe Metaloglobus pe sintetic, în deplasare”.

„Miță” Iosif a trăit intens finalul de sezon, încununat cu promovarea în care mai credea doar el: „Vorbisem cu galeria, cu Bocciu, ne spuseseră că o să vină după gard să ne susțină, să nu ne facem griji. Când am auzit toba și lui glasul, uite mi se furnică și acum pielea pe mână, am zis că nu există! Chiar dacă a fost 2-2 la pauză, le-am zis jucătorilor că vom câștiga la două goluri diferență.

Am avut un grup de jucători senzațional și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru ceea ce am trăit împreună atât în Liga 2 cât și în Liga 1, și am 2, chiar 3 căpitani de echipă extraordinari: Ionuț Voicu, Cristi Săpunaru și Dandea. Am avut o relație extraordinară cu ei și cu toți jucătorii”.

