Situație explozivă la Dinamo: “Străinii nu se mai întorc in România după Sărbători”

Situație explozivă la Dinamo, care trece printr-o perioadă dificilă, și fotbalistic, și finanicar. Florin Prunea susține că jucătorii străini cu salarii mari nu vor mai reveni la echipă după Sărbătorile de iarnă.

Fostul manager general, funcție asimilată cu cea de președinte al „câinilor roșii”, crede că situația la Dinamo este una foarte gravă, iar lucrurile vor decurge din rău spre mai rău.

Florin Prunea avertizează că orice investitor care vrea să preia Dinamo are de acoperit și datorii imense din urmă.

“Spaniolii nu au știut ce iau, a fost un audit făcut pe genunchi, pe repede-nainte. Grav este ce se întâmplă de acum încolo, că e un buget de salarii de minimum 400 000 de euro net! Cine va veni, dacă va veni cineva, o să preia datorii de minimum opt milioane de euro!

Băieții ăștia care au venit pe salarii de 30-35 de mii de euro au deja două luni întârziere. După Sărbători nu mai vin ei în România, dar salariile rămân pe hârtie.

Dinamo are buget nu de play-off, e buget de Champions League! Nimeni din România n-a mai dat 35 de mii de euro salariu la un fotbalist! Poate numai Adrian Porumboiu la Vaslui”, a declarat Florin Prunea la Digisport.

Mattia Montini nu mai are răbdare cu Dinamo

Fostul atacant al lui Dinamo, acum la Astra Giurgiu, a declarat luna trecută că nu va mai aștepta să se rezolve amiabil problemele financiare cu fostul său club și se va adresa la FIFA: “Îmi pare rău, dar mă voi vedea nevoit să mă adresez FIFA.

Am așteptat, am așteptat, dar s-a depășit cu mult limita. Am fixat o dată convenabilă, a trecut, a tot trecut timpul și clubul nu a respectat nicio promisiune”, a fost declarația lui Montini.

Dinamo a fost somată de FRF să-și achite datoriile până la finalul lunii noiembrie, altfel riscă sancțiuni dure, care pot merge până la excluderea din campionatul intern.

