Ce decizie au luat judecătorii după ce impresarii lui Keita au cerut insolvența Rapidului. Update exclusiv

Firma de impresariat care îl reprezintă pe mijlocașul ivorian Kader Keita (25 de ani) a solicitat insolvența clubului Rapid. Fotbalistul african se află într-o situație dificilă în această perioadă, fiind sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier în București, victima fiind o femeie de 68 de ani, aflată în continuare în stare gravă. Rapid chiar l-a ajutat cu un avocat pe fotbalistul cotat la 1,7 milioane de euro.

FANATIK a oferit în exclusivitate informația conform căreia agenții lui Kader Keita au solicitat intrarea în insolvență a clubului Rapid, din cauza unei datorii de 17.400 de euro, reprezentând comisionul pentru transferul definitiv al mijlocașului din vara anului 2025. Agenții lui Keita au notificat în repetate rânduri conducerea alb-vișiniilor, dar fără succes. Astfel, impresarii au decis să meargă în instanță.

De cealaltă parte, oficialii Rapidului au adoptat următoarea strategie: nu au plătit imediat suma și au preferat să aștepte decizia judecătorilor, considerând acțiunea exagerată raportat la valoarea datoriei. Decizia instanței a fost pronunțată luni, 18 mai, este la prima instanță și poate fi atacată cu apel.

Respinge cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea debitoarei de obligare a creditoarei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei formulate. Ia act de faptul că debitoarea va solicita cheltuielile de judecată constând în onorariu de avocat pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, apel ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 18.05.2026”

Clubul Rapid a oferit o primă reacție oficială după ce firma de impresariat care îl reprezintă pe Kader Keita a solicitat insolvența grupării. „Precizări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre o cerere de insolvență a clubului: Astfel de situații de natură administrativă și financiară pot produce confuzii atunci când sunt scoase din contextul realității. Subliniem faptul că nu este o practică neobișnuită, însă o astfel de cerere nu echivalează în mod automat cu apariția unei situații de insolvență, mai ales că astfel de litigii se soluționează de către T.A.S.

Obligațiile financiare ale clubului au fost întotdeauna tratate și urmărite cu responsabilitate și seriozitate, astfel că nu există motive de îngrijorare privind capacitatea noastră de a le onora. Acest gen de demers reprezintă mai degrabă un exces de zel al reprezentanților jucătorului, decât o realitate care să pună în pericol activitatea sportivă și financiară a clubului”, a transmis clubul din Giulești.

Firma care îl reprezintă pe Kader Keita a cerut insolvența Rapidului

ACM Football Conseil, firma de impresariat care îl reprezintă pe mijlocașul ivorian al Rapidului, Kader Keita (25 de ani), a cerut insolvența clubului giuleștean, din informațiile FANATIK. Solicitarea a fost făcută la Tribunalul București spre finalul lunii martie, iar primul termen a fost stabilit la mijlocul lunii mai.

Keita a semnat cu Rapid în vara anului trecut, fiind achiziționat cu 200.000 de euro de la CFR Cluj. Până în acest moment, mijlocașul a evoluat în 27 de partide pentru gruparea giuleșteană, însă acesta se află într-o situație extrem de dificilă, fiind sub control judiciar după ce a produs un accident în București.

Kader Keita, sub control judiciar după ce a produs un accident în București

În dimineața zilei de 3 martie, , iar mai apoi a plecat de la locul accidentului. Victima a fost transportată de urgență la spital cu mai multe leziuni, iar starea sa nu s-a îmbunătățit, deși a trecut aproape o lună de la accidentul produs de fotbalist. Recent, femeia a fost operată la cap.

Keita a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat mai apoi arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, însă Judecătoria Sectorului 2 a respins această propunere și a decis ca . Între timp, acesta a revenit pe gazon, fiind introdus de Costel Gâlcă în minutul 63 al partidei cu CFR Cluj de pe 20 martie.

Cum comenta Victor Angelescu situația lui Kader Keita

Victor Angelescu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația în care s-a aflat Keita după producerea accidentului. „Ar fi fost foarte greu să revină dacă era reținut 30 de zile. Dacă se întâmpla asta, nu avea cum să revină, de obicei 30 de zile nu sunt 30 de zile, ci 90 de zile. În această situație ar fi fost foarte greu, nu putea să se antreneze, stătea închis. Faptul că a rămas și se antrenează în libertate… Nu înseamnă că Keita nu va mai juca preț de doi ani, el trebuie să își revină și să evolueze.

Nu știu dacă am fi reziliat cu el dacă era închis. Am încercat să facem tot posibilul să îl ajutăm. Nu ne-am gândit să reziliem, ne-am gândit să îl ajutăm și să vedem ce desfășurare au lucrurile, ca apoi să luăm o decizie. E jucătorul nostru, trebuie să își exercite dreptul la muncă pe parcursul acestui proces. Când o să își revină mental, probabil că o să fie și folosit”, afirma președintele Rapidului în urmă cu aproximativ două săptămâni.