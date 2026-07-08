Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Situație extrem de delicată înainte de Norvegia – Anglia! Mai mulți jucători sunt bolnavi și nu se știe dacă vor fi apți

Probleme mari înainte de Norvegia - Anglia din sferturile de finală de la Campionatul Mondial! Mai mulți jucători sunt incerți în prezent din cauza unui virus!
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 06:49
Situatie extrem de delicata inainte de Norvegia Anglia Mai multi jucatori sunt bolnavi si nu se stie daca vor fi apti
ULTIMA ORĂ
Situație extrem de delicată înainte de Norvegia - Anglia. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Norvegia se confruntă cu o situație destul de delicată înaintea meciului cu Anglia din sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, programat să se dispute pe data de 12 iulie de la ora României 00:00 la Miami. Se pare că un virus a început de ceva timp să producă efecte negative asupra stării de sănătate a „vikingilor”.

Norvegia, afectată de un virus înaintea meciului cu Anglia

Potrivit jurnaliștilor de la Dagbladet, în prezent mai mulți fotbaliști norvegieni ar acuza diferite simptome de răceală sau chiar gripă, astfel încât încă nu se știe exact dacă ei vor putea fi apți de joc în această partidă. Nordicii au acuzat astfel de probleme încă de la startul turneului final. Totul a început când Jorgen Strand Larsen a ratat primul meci din faza grupelor din cauza unei astfel de probleme.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Marcus Holmgren Pedersen nu a putut juca în partida cu Brazilia din optimile de finală. De asemenea, chiar și selecționerul Stale Solbakken s-a confruntat la un moment dat cu o astfel de situație. El a putut fi văzut tușind destul de puternic la conferința de presă susținută la finalul meciului cu Franța, ultimul din faza grupelor pentru Norvegia, pierdut de nordici cu scorul de 1-4. 

Ce a spus selecționerul Stale Solbakken despre această situație

Atunci, el a recunoscut că într-adevăr existau anumite probleme din acest punct de vedere la acel moment, dar în egală măsură a încercat să aibă o abordare echilibrată asupra acestei chestiuni, punând cele întâmplate mai degrabă pe seama faptului că el și jucătorii lui au fost nevoiți să călătorească foarte mult pentru a ajunge la meciurile de la acest turneu final. De asemenea, Solbakken a vorbit atunci și despre aerul condiționat ca despre un factor foarte important în această ecuație:

ADVERTISEMENT
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui...
Digi24.ro
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau

„De fapt, doar Jorgen (n.r. Strand Larsen) a avut febră. Dar apoi au fost mici episoade de tuse și voci răgușite, răspândite în toată echipa. Dar sunt aparate de aer condiționat, zboruri, vestiare și toate celelalte. Suntem peste 50 de oameni, așa că ar fi ciudat dacă cineva nu s-ar îmbolnăvi. Cred, fără să fiu medic, că este o combinație a faptului că jucătorul este tânăr, a venit la Cupa Mondială și s-a gândit: ‘Voi fi rezervă pentru Julian [Ryerson]’. A jucat două meciuri și a avut o prestație excelentă. A acumulat multe, tot corpul este plin și sistemul său cedează ușor”. 

ADVERTISEMENT
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi...
Digisport.ro
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
1.93 este acum cota BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Norvegia - Anglia
FCSB îşi prezintă noile echipamente! Fanii sunt invitaţi la eveniment
Fanatik
FCSB îşi prezintă noile echipamente! Fanii sunt invitaţi la eveniment
Universitatea Craiova, descusută pe toate fețele de antrenorul lui ML Vitebsk: ”Avem șansa...
Fanatik
Universitatea Craiova, descusută pe toate fețele de antrenorul lui ML Vitebsk: ”Avem șansa noastră să mergem mai departe”
Lionel Messi l-a egalat pe Diego Armando Maradona! Recordul era vechi de 40...
Fanatik
Lionel Messi l-a egalat pe Diego Armando Maradona! Recordul era vechi de 40 de ani
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională!...
iamsport.ro
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională! Nu mi-a căzut deloc bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!