Situație extrem de delicată înainte de Norvegia – Anglia! Mai mulți jucători sunt bolnavi și nu se știe dacă vor fi apți

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Norvegia se confruntă cu o situație destul de delicată înaintea meciului cu Anglia din sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, programat să se dispute pe data de 12 iulie de la ora României 00:00 la Miami. Se pare că un virus a început de ceva timp să producă efecte negative asupra stării de sănătate a „vikingilor”.

Norvegia, afectată de un virus înaintea meciului cu Anglia

Potrivit jurnaliștilor de la , în prezent mai mulți fotbaliști norvegieni ar acuza diferite simptome de răceală sau chiar gripă, astfel încât încă nu se știe exact dacă ei vor putea fi apți de joc în această partidă. Nordicii au acuzat astfel de probleme încă de la startul turneului final. Totul a început când Jorgen Strand Larsen a ratat primul meci din faza grupelor din cauza unei astfel de probleme.

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Ulterior, Marcus Holmgren Pedersen nu a putut juca în De asemenea, chiar și selecționerul Stale Solbakken s-a confruntat la un moment dat cu o astfel de situație. El a putut fi văzut tușind destul de puternic la conferința de presă susținută la finalul

Ce a spus selecționerul Stale Solbakken despre această situație

Atunci, el a recunoscut că într-adevăr existau anumite probleme din acest punct de vedere la acel moment, dar în egală măsură a încercat să aibă o abordare echilibrată asupra acestei chestiuni, punând cele întâmplate mai degrabă pe seama faptului că el și jucătorii lui au fost nevoiți să călătorească foarte mult pentru a ajunge la meciurile de la acest turneu final. De asemenea, Solbakken a vorbit atunci și despre aerul condiționat ca despre un factor foarte important în această ecuație:

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„De fapt, doar Jorgen (n.r. Strand Larsen) a avut febră. Dar apoi au fost mici episoade de tuse și voci răgușite, răspândite în toată echipa. Dar sunt aparate de aer condiționat, zboruri, vestiare și toate celelalte. Suntem peste 50 de oameni, așa că ar fi ciudat dacă cineva nu s-ar îmbolnăvi. Cred, fără să fiu medic, că este o combinație a faptului că jucătorul este tânăr, a venit la Cupa Mondială și s-a gândit: ‘Voi fi rezervă pentru Julian [Ryerson]’. A jucat două meciuri și a avut o prestație excelentă. A acumulat multe, tot corpul este plin și sistemul său cedează ușor”.