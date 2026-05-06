Situație fără precedent! Derby-ul Dinamo – Steaua a fost câștigat la „masa verde”. Reacțiile celor două rivale

Derby-ul din Liga de Rugby dintre Dinamo și Steaua era programat vineri, 8 mai, pe „Arcul de Triumf”, însă oaspeții au solicitat amânarea partidei din cauza numărului uriaș de accidentări din lot. După ce rivalii de la Dinamo nu au fost de acord, Federația Română de Rugby a decis ca partida să fie câștigată de gazde la „masa verde”.

Derby-ul Dinamo – Steaua a fost decis la „masa verde”

Din cauza lotului slab numeric, Steaua nu a reușit să aibă 18 jucători apți de joc pentru a-i trece pe foaie, așa cum prevede regulamentul, ci doar 15. Din această cauză, „militarii” au făcut o solicitare către Federația Română de Rugby prin care doreau amânarea partidei, însă Dinamo nu a fost de acord.

În urma acestei situații, FRR a decis ca Dinamo să câștige cu 5-0, la „masa verde”, însă suporterii gazdelor nu au fost mulțumiți cu această decizie. „Mare păcat! Am pierdut o ocazie bună să-i umilim. Așa, au scăpat ieftin cu 5-0. Sper să nu ceară și amânarea meciului din retur…”, a scris unul dintre fanii dinamoviștilor pe Facebook.

Ultimul meci ce a fost adjudecat la „masa verde” în divizia de elită a rugby-ului românesc data din 13 mai 2023. La acea vreme, tot Dinamo era cea ce beneficia de o victorie cu 5-0, atunci împotriva lui U Cluj. Situația a fost identică: ardelenii au cerut amânarea meciului din cauza problemelor de efectiv, însă Dinamo a refuzat amânarea, întrucât jucătorii străini erau plecați în țările lor în perioada propusă de ardeleni.

Ce a transmis Dinamo pe rețelele de socializare după victoria la „masa verde”

fiind lider în clasament după 4 victorii în 4 meciuri, în timp ce CSA Steaua se află pe locul 5, cu o singură victorie și trei înfrângeri: „RUGBY. DERBY CÂȘTIGAT LA MASA VERDE! Partida programată vineri împotriva celor de la Steaua nu se va mai disputa pe teren. În urma solicitării de amânare venite din partea adversarilor, Federația Română de Rugby a decis omologarea meciului cu scorul de 5-0 în favoarea echipei noastre! Punctele rămân în Ștefan cel Mare.

Deși ne-am fi dorit să ne impunem forța pe gazon, în fața suporterilor noștri, regulamentul este clar, iar noi suntem pregătiți să ne continuăm drumul spre titlu cu maxim de puncte din acest weekend. Mulțumim fanilor pentru susținere! Rămâneți aproape, urmează noi bătălii pentru culorile alb-roșii!”, au scris cei de la CS Dinamo pe Facebook.

Cum au reacționat cei de la CSA Steaua în urma acestei decizii

Steaua a venit cu o explicație în fața fanilor, precizând că meciul era imposibil de disputat din cauza unor motive de natura medicală și sportivă. „Militarii” au adus numeroase argumente Federației Române de Rugby, însă acestea nu au fost acceptate: „Ca urmare a deciziei Federației Române de Rugby de a omologa cu scorul de 5-0, la masa verde, partida dintre Dinamo București și Steaua București, din etapa a 6-a a Ligii de Rugby Kaufland, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” face următoarele precizări: Clubul nostru a solicitat, în mod oficial și argumentat, reprogramarea partidei, având în vedere existența unor motive obiective de natură medicală și sportivă, care făceau imposibilă disputarea jocului în condiții normale de competiție.

Demersul formulat către Federația Română de Rugby a avut la bază o situație excepțională, generată de numărul ridicat de jucători indisponibili, atât din cauza accidentărilor, cât și a convocărilor la loturile naționale. În adresa oficială transmisă federației, s-a prezentat în detaliu situația lotului, inclusiv existența mai multor sportivi aflați în recuperare medicală sau în curs de investigații, precum și imposibilitatea reală de a desfășura antrenamente în condiții normale și de a pregăti corespunzător o partidă de asemenea nivel.

Totodată, am semnalat faptul că disputarea jocului în aceste condiții contravine inclusiv recomandărilor World Rugby privind protecția și siguranța sportivilor, existând un risc major de accidentări suplimentare pentru jucătorii disponibili. Considerăm regretabil faptul că, deși regulamentul permitea reprogramarea partidei în situația existenței acordului ambelor cluburi, CS Dinamo București a ales să se opună unei soluții care ar fi servit interesului sportiv, spiritului de fair-play și imaginii rugbyului românesc. În final, ne reafirmăm respectul față de competiție, față de suporterii rugbyului românesc și față de valorile autentice ale sportului, apreciind însă că astfel de decizii creează un precedent nedorit și afectează credibilitatea actului sportiv”, au transmis cei de la Steaua, pe rețelele de socializare.