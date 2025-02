Situație fără precedent la Antena 1. Până unde sunt dispuși să meargă concurenții Te cunosc de undeva! pentru marele premiu. „E posibil să mă trezesc fără voce” Exclusiv

Sâmbătă seara, concurenții Te cunosc de undeva! se întrec în fața juraților! Antena 1 a lansat în urmă cu o săptămână cel de-al 21 lea sezon al celui mai longeviv format de transformări din România!

Concurenții Te cunosc de undeva!, noi transformări!

Pe lângă schimbările făcute la masa juriului, formate din Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan, echipa de producție a decis să aducă, în premieră, 8 echipe de participanți aflați pentru prima dată pe scena emisiunii.

După ce săptămâna trecută, notele acordate au făcut ca NiCK NND și Sali Levent să câștige prima ediție, sâmbătă, de la ora 20:00, show-ul revine cu noi transformări.

Reporterii FANATIK au aflat cum se simt o parte dintre concurenți înaintea celei de-a doua gale din acest an.

Tudor (Fly Project): „Mie, întotdeauna mi-a fost foarte greu la reținutul textului”

Oana Matache și Radu Siffredi au primit din partea Ruletei un personaj surprinzător… pe Fuego, iubitul artist român. Dacă Oana are un gând clar: „încercam să intru în contact cu corpul meu de bărbat”, Radu este încântat că are șansa să strălucească. „În sfârșit, este și despre mine piesa asta”. Totodată, el are și o dorință ascunsă, pe care vom vedea dacă o va duce la îndeplinere. „Vreau să-i scriu pe Instagram și să-i arăt momentul”, spune Radu.

Ioana State și Tudor (Fly Project) vor interpreta în ediția de săptămâna aceata un moment de musical, de această dată, inspirat din Frumoasa și bestia. „La prima reprezentație, s-au văzut emoțiile. Părea că am uitat tot ce am văzut până atunci. A devenit o stare de hai să o ducem până la capăt”, mărturisește Ioana.

Tocmai din acest motiv, cei doi sunt deciși să arate ce pot în ediția secundă. „E foarte mult, nu am ținut minte atât text o viață. Mie, întotdeauna mi-a fost foarte greu la reținutul textului”, recunoaște Tudor.

Cardi B și Meghan Thee Stallion vor fi personajele aduse în fața celor de acasă de către Doinița Oancea și Marian Capet. „Este mai grea decât săptămâna trecută. Suntem foarte talentați la dans, ce-i drept”, spune stilistul Capet.

De cealaltă parte, Doinița mărturisește că a fost șocată de viteza interpretării. „Nici nu apuc să citesc versurile. Ochii mei nu se duceau pe hârtie, cât de repede pronunța”, spune ea.

Cristina Ciobănașu, unul din concurenții Te cunosc de undeva!

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea au reușit să ajungă între primele poziții săptămâna trecută, iar Ruleta le-a răsplătit cu o piesă dificilă, cântată de Twisted Sister. Oare vor reuși să rămână tot sus?

„Abia așteptam o astfel de provocare, e posibil să mă trezesc fără voce”, ne-a recunoscut Cristina. În timp ce Bianca ne-a spus că „e ceva nou și-mi place mult chestia asta. Nu e o coregrafie, cât e o chestie de amplasament”.

poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.