Situație halucinantă! Arbitrul finalei Champions League nu a prins lista pentru Cupa Mondială

O situație absolut incredibilă se petrece în acest final de sezon. Arbitrul desemnat să conducă finala Champions League nu a fost fost selectat pentru Cupa Mondială.
Traian Terzian
12.05.2026 | 08:30
Arbitrul finalei Champions League ratează Cupa Mondială. Sursă foto: @PSG_Report
Scandalurile de arbitraj sunt la ordinea zilei în fotbalul mondial din ziua de astăzi, însă situația în care a fost pus Daniel Siebert (42 de ani) este una nemaiîntâlnită. Deși ales pentru marea finală din Champions League, germanul nu va oficia și la Cupa Mondială.

Arbitrează finala Champions League, dar nu merge la Cupa Mondială

Nu de multe ori s-a întâmplat ca FIFA și UEFA să nu aibă același punct de vedere pe un anumit subiect, iar când a fost vorba de arbitraje cu atât mai puțin. Iată că acum cele două foruri sunt la poli opuși în privința lui Daniel Siebert.

Cavalerul fluierului din Germania este extrem de apreciat de forul continental și a fost recompensat cu finala Champions League în care se vor întâlni PSG și Arsenal, pe 30 mai, la Budapesta.

În ciuda faptului că este foarte bine văzut la UEFA, Siebert nu are trecere și la FIFA. Astfel, el nu a fost selectat pentru Cupa Mondială care va începe fix peste o lună. Germania îl va trimite la turneul final din SUA, Canada și Mexic pe Felix Zwayer.

Cine este Daniel Siebert

Considerat unul dintre cei mai buni arbitri europeni ai momentului, Daniel Siebert este născut în Berlinul de Est, acolo unde locuiește și în prezent și unde lucrează part-time ca profesor de sport.

”Centralul” german a avut parte de un sezon foarte bun în care a condus nu mai puțin de 33 de meciuri, în primele două ligi și în Cupa Germaniei, în cupele europene, dar și în diferite competiții din alte țări.

În acest sezon de Champions League a condus o partidă din tururile preliminare, cinci din faza grupei, coșmarul suferit de Cristi Chivu în turul play-off-ului dintre Bodo Glimt și Inter, scor 3-1, și duelurile Tottenham – Atletico 3-2 (optimi), Sporting – Arsenal 0-1 (sferturi) și Arsenal – Atletico 1-0 (semifinale).

Istvan Kovacs merge la Cupa Mondială

Printre arbitrii selectați de FIFA pentru Cupa Mondială se află și Istvan Kovacs, considerat cel mai bun cavaler al fluierului din România la momentul actual, plus asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Forul mondial a anunțat o listă cu 52 de ”centrali”, 88 de arbitri asistenți și 30 de arbitri video VAR care vor oficial la turneul final programat în perioada 11 iunie – 19 iulie și care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
