Situație halucinantă în Cupa României! Au pierdut trofeul după ce au încălcat regulamentul în finală

Corona Brașov nu a reușit să-și apere trofeul Cupei României, competiție a cărei Final Four a fost organizat la Blaj, în urma unei greșeli uluitoare. În timpul finalei cu SCM Zalău, care a fost una extrem de strânsă, brașovenii au introdus prea mulți jucători străini pe teren și au pierdut trofeul.

Situație halucinantă în Cupa României la volei. Corona Brașov a pierdut trofeul în urma unei încălcări a regulamentului

SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin, după ce a trecut în semifinale de Dinamo, iar în actul final a învins-o pe Corona Brașov, campioana de anul trecut. Meciul a fost foarte încins, iar scorul era 2-2, însă brașovenii au făcut o greșeală incredibilă înainte de setul decisiv.

După patru seturi intense în care sportivii au dat tot ce au putut (20-25, 27-25, 25-14, 32-34), s-a constatat că formația din Brașov a introdus în al patrulea set prea mulți jucători străini și a încălcat regula ce privește minimul de sportivi români pe care echipele sunt obligate să-l aibă în teren. În urma acestei gafe, setul a fost oferit lui SCM Zalău, care a devenit noua regină a voleiului românesc.

Postarea făcută de SCM Zalău după această performanță

SCM Zalău a reușit o performanță foarte bună, Greșeala a fost sesizată în timpul setului al patrulea, la scorul de 24-23, iar după verificările video SCM Zalău a avut câștig de cauză: „SCM Zalău, regina voleiului românesc! SCM Zalău a cucerit Cupa României la volei masculin după o finală dramatică în fața celor de la Corona Brașov! A fost un meci electrizant, cu răsturnări de situație și un nivel incredibil de luptă din partea ambelor echipe. După patru seturi intense, scorul era egal, 2-2 (20-25, 27-25, 25-14, 32-34), însă finalul a adus momentul decisiv.

Corona Brașov a comis o schimbare greșită în ultimul set, încălcând regula privind numărul minim de jucători români aflați pe teren, iar acest lucru a înclinat definitiv balanța în favoarea Zalăului. Băieții noștri au luptat exemplar, au crezut până la capăt și au fost răsplătiți cu trofeul mult dorit! Felicitări întregii echipe, staff-ului și suporterilor care au fost din nou senzaționali!”, au scris cei de la SCM Zalău pe Facebook.

Ce se arată în comunicatul Federației Române de Volei

Conform Federației Române de Volei, regula în cauză obligă Deoarece brașovenii au încălcat această lege, setul în care greșeala a fost comisă a fost câștigat de SCM Zalău la „masa verde”, făcând ca scorul să se transforme din 2-2 în 3-1.

„Sălăjenii au contestat însă faptul că pe parcursul setului 4, la 24-23 pentru ei, Brașovul a avut un singur jucător român pe teren! După verificările video, s-a observat că regula de a avea minimum doi români pe teren fusese, într-adevăr, încălcată! În aceste condiții, finalul setului nu a mai contat, iar Zalăul a câștigat cu 3-1, setul 4 la masa verde! În ciuda acestui final, a fost un meci senzațional, în care ambele echipe au arătat un volei de cea mai bună calitate. Cu 600 de suporteri în spate, care au făcut o atmosferă senzațională, zălăuanii s-au bucurat la final de a șasea Cupă a României. Zece ani trecuseră de la precedentul trofeu câștigat”, se arată în comunicatul federației.