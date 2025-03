Situaţie halucinantă la Steaua! Cea mai galonată echipă se poate destrăma în această vară. Exclusiv

Steaua București , însă situația la echipă este una destul de complicată. FANATIK a aflat detalii de culise.

Situație de necrezut la echipa de hochei a Stelei

Cea mai galonată secție a clubului Steaua cu 40 de titluri de campioană și 33 de Cupe ale României, se află într-o situație financiară destul de complicată, iar cei mai importanți jucători își vor termina contractele în această vară.

Sunt probleme și cu echipamentul, iar FANATIK a aflat că la ultimul meci din acest sezon „roș-albaștrii” s-au aflat într-o ipostază pur și simplu jenantă. Andrei Filip, unul dintre cei mai buni jucători ai Stelei, a jucat cu o patină de un fel și alta de un alt fel, și cu lama ruptă!

, mai ales că Steaua București a avut anul trecut cel mai mare buget din istoria clubului, iar bani pentru chirii atunci când jucătorii și staff-ul stau la baza de la Săftica există.

Steaua poate rămâne fără cei mai importanți jucători în această vară

Din informațiile FANATIK, cei mai importanți jucători ai Stelei își termină contractele la finalul acestui sezon și există șanse mari ca aceștia să nu mai prelungească înțelegerile, în frunte cu legenda Mihai Georgescu. De 20 de ani la Steaua, antrenorul Ioan Timaru a decis să îi ia și banderola de căpitan.

Situația este una destul de alarmantă, în condițiile în care „militarii” nu au mai câștigat un titlu de campioană de nu mai puțin de 19 ani! Ultimul campionat câștigat a fost în 2006, iar dacă lucrurile vor continua așa, Steaua nu va mai reuși niciodată această performanță.

Steaua București nu mai are în acești moment nici juniori, așa că din spate nu vine nimic. Viitorii hocheiști cresc doar Steaua Rangers, clubul deținut de Răzvan Lupașcu, plecat în urma unui conflict cu Ion Timaru, care l-ar fi înlăturat și pe Nelu Alexe, cu care ar fi avut neînțelegeri încă din perioada în care jucau la Steaua.

Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, care a fost implicat și la echipa de hochei, speră că lucrurile se vor rezolva: „Sunt discuții pentru a se face un parteneriat public-privat”

Jean Pavel a fost implicat ani de zile la echipa de hochei a Stelei, unde a jucat și fiul său: „Sunt niște neajunsuri. Serviciile trebuie să ți le aduci gratis la echipă. Eu produc echipament și pot să le asigur gratis. Asta cu jucătorii, în fiecare an e situația asta, nu înseamnă că vor pleca de la echipă”.

Fostul lider al galeriei Stelei susține că hocheiul ar putea fi salvat: „În acest moment sunt niște discuții pentru a se face un parteneriat public-privat cu secția de hochei și în care sunt implicat și eu. Dacă se va face acest parteneriat, echipa asta va arăta ca una de top și nu doar din România!”.

Chiar și în caz contrar, nu crede într-o eventuală desființare: „Dacă nu se va face asta, eu cred că nu se va merge în continuare cu aceeași jucători. Nu cred că se va renunța la echipă. Eu am mai fost la echipa de hochei în trecut și îți spun că sunt mai multe persoane care vor să vină cu bani. Va fi inclusă probabil și Primăria Sectorului 4 în acest parteneriat și să nu mai fim nevoiți să plătim gheața la fiecare meci”.

„Steaua are nevoie de un comandant și un manager adevărat”

Jean Pavel nu are niciun regret și consideră că hocheiul și-a respectat blazonul în momentul în care el se afla la echipă, însă este nevoie de mulți bani dacă se dorește performanță: „Cât am fost eu acolo era totul top, mergea ca pe roate și nu era lipsă de nimic. Armata nu mai poate să facă față singură. Acum ai nevoie la hochei de un buget de minim un milion de euro. Aduci banii din alte surse, plus cu ce mai vine Armata și faci echipă de top”.

În aceste condiții, stelistul consideră că este nevoie de schimbări majore și arată cu degetul vinovații: „Federația pune bețe în roate. Nu poți să joci doar cu trei jucători străini. Îngrădești dreptul la muncă a unor jucători. E o prostie. Toată lumea tace și nu face nimic. Steaua are nevoie de un manager adevărat, de oameni de marketing care să deschidă orizontul. Eu o să fac tot posibilul ca jucătorii români să rămână la Steaua”.

Jean Pavel s-a retras de la echipa de hochei a Stelei din cauza generalului Zisu: „A cerut ca o sumă să fie întoarsă către ei”

Jean Pavel a dezvăluit și de ce s-a retras de la echipa de hochei a Stelei: „Eu când eram implicat la Steaua, când a venit o altă parte privată, echipa era în prag de desființare. Băiatul meu era la hochei la Steaua și s-a lăsat că nu a mai avut unde să se antreneze. A plâns un an de zile. Era inima lui.

Eu am plecat de la echipa de hochei Steaua București din cauza generalului Zisu, care a venit cu un sponsor care se numea Suki. Mi s-a cerut ca o sumă destul de importantă să fie întoarsă către ei. În momentul ăla, eu le-am dat toți jucătorii gratis și de atunci s-a dus totul în cap. Ăsta este adevărul. Acolo nu se face nimic fără a se fura”, a mai divulgat acesta în exclusivitate pentru site-ul nostru.