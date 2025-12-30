Situație halucinantă! Robert Lewandowski, rugat de conducerea Barcelonei să nu înscrie! Atacantul a mărturisit tot

ADVERTISEMENT

FC Barcelona este, cu siguranță, unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal ale lumii, însă în ultima vreme s-a confruntat cu probleme financiare, ce au dus la performanțe reduse. Acest lucru i-a împins pe catalani să recurgă la un gest halucinant și să-l roage pe atacantul lor, Robert Lewandowski, să nu înscrie într-un meci de La Liga pentru a evita plata unor bonusuri.

Robert Lewandowski la momentul adevărului! Cum l-a rugat conducerea Barcelonei să nu înscrie

Clubul catalan s-a confruntat în ultimii ani cu probleme uriașe din punct de vedere financiar, iar acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care Lionel Messi nu a mai putut continua la Barcelona și a mers la PSG, acolo unde oficialii din Qatar i-au pus un salariu uriaș pe tavă.

Din cauza datoriilor, clubul a avut chiar și limite în ceea ce privește transferurile, astfel încât ei pot să folosească un buget de achiziții și salarii echivalent cu 50% din totalul capitalului pe care echipa îi produce. În ultimii ani, conducerea catalană a recurs la gesturi extreme, iar unul dintre ele a fost să-l roage pe Robert Lewandowski să nu înscrie într-un meci oficial, cu scopul de a evita plata unei clauze către Bayern Munchen:

„Nu prea mi-aș dori să deschid acest subiect. Am prea mult respect pentru Barcelona și pentru oamenii care lucrează acolo. Am fost înștiințat de situația în care se află clubul. Au fost multe alte situații când trebuia să te sacrifici pentru binele clubului.

Pe scurt, a fost vorba de un bonus pe care Barcelona l-ar fi plătit către Bayern Munchen în funcție de golurile pe care le marcam. La acea vreme, Barcelona avea grijă de fiecare euro, iar bonusul nu reprezenta deloc o sumă mică. Pentru mine, personal, nu ar fi schimbat nimic, așa că nu am avut nimic împotrivă. I-am ascultat? Ei bine… îți rămâne în cap. Te sâcâie, chiar dacă într-un procent foarte mic, însă îndeajuns încât chiar m-a făcut să ezit la un moment dat dacă să înscriu sau nu. De multe ori, aceste gânduri mici pot decide soarta unui meci, dacă vei câștiga sau dacă vei înscrie”, a spus Robert Lewandowski, într-un interviu acordat lui .

Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski în următoarea perioadă de transferuri

Fereastra de mercato din iarnă se deschide pe 1 ianuarie, iar Robert Lewandowski a fost pe buzele multor echipe, mai ales din Arabia Saudită, acolo unde multe staruri aleg să-și pună capăt carierei. Deși s-a zvonit că el ar putea să părăsească Barcelona încă din acest sezon,

„Tot ce a fost spus despre posibila plecare a lui Lewandowski în perioada de transferuri din iarnă este complet fals. Se simte foarte bine la Barcelona și nu are nicio intenție de a pleca în timpul sezonului. Robert nu se gândește la plecare în acest moment, își dorește doar să ajute echipa și să câștige trofee”, a dezvăluit celebrul agent.

Barcelona a întâmpinat probleme grave cu înscrierea jucătorilor

Din cauza acestor limitări, Barcelona a avut probleme uriașe cu înscrierea jucătorilor, chiar după ce plătise sume considerabile pentru transferul lor. În aceeași situație ca cea a lui Dani Olmo a fost și Pau Victor, fotbalist ajuns ulterior la Braga.

Tot din cauze financiare, Marcus Rashford, care a arătat o formă extraordinară în tricoul blaugrana, ar putea să nu rămână în Catalonia și din sezonul viitor. În acest moment, atacantul britanic joacă pentru Barcelona sub formă de împrumut de la Manchester United, însă suma de transfer și salariul său destul de mare ar putea reprezenta un adevărat impediment pentru a semna definitiv cu FC Barcelona.