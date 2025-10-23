Situație incredibilă cu câteva ore înainte de Universitatea Craiova – Noah. „Jucătorii și Mirel Rădoi ar trebui să fie înștiințați”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova o întâlnește pe FC Noah în etapa a 2-a din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Ce spune Sorin Cârțu despre faptul că arbitrul delegat știe limba română.

Sorin Cârțu vrea o victorie cu FC Noah

Înainte de partida cu FC Noah, din „Faza Ligii” UEFA Conference League, Sorin Cârțu a mărturisit că are emoții vizavi de deznodământul partidei. În schimb, oficialul oltenilor consideră că elevii lui Mirel Rădoi au șanse la victorie.

„Leu în emoții mari. Meciul ăsta este într-o competiție nouă pentru noi, o competiție diferită față de ceea ce jucăm în campionat. Sunt meciuri cu specific diferit și de ceea ce am jucat până acum, calificarea. Eu un meci la care nu ai revanșă, nu ai retur. Cu ce te alegi în meci cu asta rămâi.

Știm că prezența în Conference League trebuie să fie materializată. Mi-aș dori un rezultat pozitiv, să luăm un punct sau 3. Cât câștigi e ideal. E foarte bine să nu pierdem. La ceea ce se întâmplă, cu lumea care vine, speranțele pe care și le pun e bine să nu plece dezamăgiți de la stadion. Avem șanse, sunt premise să putem să facem lumea bucuroasă”, a declarat Sorin Cârțu, conform .

Sorin Cârțu știe foarte bine FC Noah

Oficialul oltenilor a analizat foarte bine echipa armenilor, care este formată din jucători din naționalele puternice acest duel și că va fi pregătit de confruntarea directă.

„Ei vin din Champions League, dar să nu uităm că ei au fost eliminați din Champions League de o echipă din Gibraltar. Este un mixt de jucători portughezi, brazilieni cam cu același specific, pe tehnicitate. E o echipă bună. Eu nu am intrat în detaliu în analiza lor să-i văd foarte mult. Asta nu intră în sarcinile mele. Făceam asta când eram antrenor.

Sunt convins că sunt foarte bine disecați de Mirel și de banca tehnică. Sunt convins că au antidot pentru tot ceea ce înseamnă această echipă. Eu văd un rezultat surpriză faptul că au învins Rijeka. Probabil că având antrenor croat i-a cunoscut foarte bine, a știut ce să le prezinte. Nu este o echipă de care să te speri, dar este o echipă pe care trebuie să o respecți și pe care trebuie să o învingi”, a mai spus Sorin Cârțu.

Arbitrul din Universitatea Craiova – FC Noah știe limba română

În final, , cunoaște limba română și că acest moment este foarte important. Președintele „Științei” consideră că elevii lui Mirel Rădoi trebuie să își mențină echilibrul, pentru a nu rupe jocul.

„Arbitrul știe românește, am auzit situația. Jucătorii noștri ar fi bine să fie înștiințați. Și jucătorii, și antrenorii și toată lumea în așa fel încât în momentul în care sunt în timpul meciului și se pot întâmpla foarte multe să fie reținuți în a se exprima.

Înțelegând știi cum e, nu e în regulă. Meciuri de tipul ăsta, în primul și în primul rând, nu trebuie să ofere niște avantaje adversarului. Trebuie jucat, cum să îți spun, mai tot timpul să menți echilibrul, să nu rupi echilibrul jocului”, a încheiat Sorin Cârțu.