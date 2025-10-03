Sport

Situație incredibilă în SuperLiga! Jucătorul riscă să rateze meciul de campionat pentru că federația îl vrea și face presiuni

UTA și Asociația de Fotbal din Cipru se află în aceste zile în negocieri aprige pentru Marinos Tzionis (24 de ani), decarul „Bătrânei Doamne”. Mijlocașul arădenilor este în vizorul celor de la FCSB.
Bogdan Cioara
03.10.2025 | 08:45
Echipa națională pune bețe în roate unei echipe din Superliga, Ar putea rata următorul meci din campioant

Adrian Mihalcea nu are liniște înaintea partidei pe care UTA o va susține la Botoșani, în etapa a 12-a din Superliga. Marinos Tzionis, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul roș-albilor, nu știe încă dacă va putea evolua luni, în partida de campionat a echipei sale.

Bătăi de cap pentru Adrian Mihalcea! Tzionis ar putea rata următorul meci al celor de la UTA dintr-un motiv incredibil

Această stare de fapt a luat naștere din pricina programărilor apropiate pe care UTA și echipa națională a statului Cipru le vor avea săptămâna viitoare. Astfel, UTA este programată luni 6 octombrie, de la ora 20:30, pe terenul revelației FC Botoșani, ocupanta locului 2 în campionat. Iar joi, de la 21.45, Cipru va întâlni pe teren propriu Bosnia și Herțegovina, în Preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Miza confruntării, mărul discordiei

Tzionis a evoluat foarte bine în egalul obținut de Cipru, scor 2-2, în confruntarea cu România. Iar Adrian Mihalcea s-a arătat nemulțumit de programarea etapei în care formația pe care o antrenează va evolua într-o zi de luni, tocmai înaintea partidelor din calificările pentru turneul final de anul viitor. Pe lângă Tzionis, portarul Dejan Iliev este convocat în lotul Macedoniei de Nord, doar că partida ex-iugoslavilor din Belgia este programată vineri, 10 octombrie.

Deși Cipru nu are vreo șansă de a prinde măcar barajul din Grupa H preliminară din Europa, ocupând locul 4 cu 4 puncte, după 5 partide, miza întâlnirii cu Bosnia a fost explicată de conducătorii arădeni „Deși facem presiuni din toate părțile, nu știu dacă vom reuși. Sunt importante punctele pentru coeficientul lor de țară”, a explicat un oficial al „Bătrânei Doamne”. La fel cum tricolorii noștri au la dispoziție varianta barajului, după parcursul perfect din Liga Națiunilor, pentru calificarea la CM, ciprioții speră într-un coeficient bun care să le ofere o grupă accesibilă în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor, vizând astfel un loc la Campionatul European din 2028, care va fi găzduit de Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Irlanda.

Decarul e în vizorul FCSB

Opțiunea lui Tzionis este clară. Jucătorul cipriot a declarat că vrea să evolueze cu orice preț pentru UTA. „Nu știu ce spune federația cipriotă, eu vreau să joc la Botoșani. Nu știu ce va fi dacă nu îmi vor permite. Sunt negocieri între echipa națională și UTA”, au fost cuvintele jucătorului care a înscris un gol în acest sezon pentru formația de pe Mureș. Purtătorul tricoului cu numărul 10 de la UTA a fost apreciat de Mihai Stoica după primele etape din acest sezon, când a contribuit cu un gol și o pasă de gol la victoria arădenilor, 2-1 cu Farul Constanța.

Tzionis nu este singurul indisponibil

UTA nu se va putea baza în Moldova nici pe aportul atacanților Hakim Abdallah și Marius Coman. Primul a venit accidentat de la echipa națională a Madagascarului pentru care a și înscris un gol în confruntarea cu Ciad, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Cel de-al doilea a fost eliminat după ce a încasat două cartonașe galbene în partida de pe teren propriu pe care arădenii au încheiat-o nedecis, scor 0-0, cu FK Csikszereda.

Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
