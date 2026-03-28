Situație incredibilă înainte de barajul pentru Cupa Mondială! Hotelul echipei a fost jefuit: „Ce fel de stare de spirit pot avea jucătorii după un episod ca acesta?”

Hotelul unde era cazată o echipă implicată în barajul pentru Cupa Mondială a fost jefuit înainte de meci. Au fost sustrase mai multe obiecte valoroase, dar și o sumă de bani.
Bogdan Mariș
28.03.2026 | 14:35
Hotelul unde era cazată naționala Ucrainei a fost jefuit înainte de meciul cu Suedia. FOTO: uaf.ua
Ucraina a ratat șansa de a reveni la Cupa Mondială după 20 de ani. Naționala antrenată de Sergiy Rebrov a cedat cu 1-3 contra Suediei în meciul disputat la Valencia, în care ucrainenii au fost gazde. Un jurnalist a dezvăluit că hotelul echipei a fost jefuit înainte de meci, mai multe obiecte valoroase, dar și o sumă de bani, fiind sustrase.

Hotelul unde era cazată delegația Ucrainei, jefuit înainte de barajul cu Suedia

Naționala Ucrainei nu a mai disputat un meci pe teritoriul propriei țări din 2021, din cauza războiului declanșat de Rusia. Chiar și în acest context, echipa a reușit să se califice la EURO 2024, unde a terminat pe ultimul loc într-o grupă câștigată de România, și a obținut accesul la barajul pentru Cupa Mondială din acest an după ce a încheiat grupa preliminară pe locul 2, în urma Franței.

Echipa antrenată de Sergiy Rebrov a beneficiat de statutul de gazdă, iar meciul contra Suediei s-a disputat în Spania, la Valencia, pe arena celor de la Levante. Înainte de meci, naționala Ucrainei s-a aflat în cantonament la Benidorm, unde s-a petrecut un incident extrem de neplăcut. În timp ce fotbaliștii și cei din staff nu se aflau în camerele de hotel, acestea au fost jefuite, conform jurnalistului ucrainean Igor Burbas, citat de tuttomercatoweb.

Hoții au sustras ceasuri și alte obiecte valoroase, dar și suma de 1.800 de euro, care îi aparținea spaniolului Alberto Bosch, tehnician care face parte din staff-ul lui Sergiy Rebrov. „Ce fel de stare de spirit poate avea o echipă după un episod ca acesta?”, a fost reacția jurnalistului Igor Burbas. Printre jucătorii afectați s-au numărat portarul Anatoliy Trubin, protagonistul unui moment incredibil în UEFA Champions League, și mijlocașul Heorhiy Sudakov.

Ucraina, învinsă de Suedia. Viktor Gyokeres, partidă fabuloasă

Speranțele Ucrainei pentru o prezență la turneul final au fost spulberate de Viktor Gyokeres, atacantul suedez reușind un hat-trick în semifinala barajului. Fotbalistul lui Arsenal a deschis scorul în minutul 6, când a împins balonul în poartă după o acțiune colectivă a suedezilor. Gyokeres a dublat avantajul Suediei la scurt timp după pauză, iar apoi și-a competat hat-trick-ul în minutul 73, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Ucraina a redus din diferență în minutul 90, prin Matvii Ponomarenko, însă reușita a sosit prea târziu, iar Suedia a avansat în finala barajului, unde va întâlni Polonia pe teren propriu. Ucraina a fost prezentă la o singură Cupă Mondială, în 2006, când a avut un parcurs foarte bun, fiind învinsă în sferturi de echipa care avea să cucerească trofeul, Italia.

