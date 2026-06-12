Situație incredibilă înainte de debutul la CM 2026. Acuzat de viol, fotbalistul nu va putea face deplasarea pentru primul meci

ADVERTISEMENT

Thomas Partey (32 de ani), fotbalist ghanez al celor de la Villarreal, nu-și va putea ajuta naționala în meciul de debut contra naționalei din Panama, care va avea loc în Canada. Cu mai multe capete de acuzare pentru viol, fostul mijlocaș al lui Arsenal și Atletico Madrid nu a primit viza.

Acuzat de viol, Thomas Partey nu a primit viza pentru deplasarea în Canada

Joi, 18 iunie, de la ora 02:00 (ora României) Ghana o întâlnește pe Panama în Canada, pe stadionul BMO Field din Toronto. Naționala de pe continentul african va trebui să se descurce fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai săi, Thomas Partey.

ADVERTISEMENT

În iulie 2025, el a fost cercetat pentru cinci capete de acuzare de viol și unul de agresiune sexuală, însă în septembrie a pledat nevinovat. În luna februarie a acestui an, alte două acuzații de viol au fost formulate, ca la două luni distanță el să pledeze din nou nevinovat.

și acuzația de agresiune sexuală urmează să fie judecate. Inițial, procesul era programat pentru luna noiembrie, însă s-ar putea amâna până în 2027. Până atunci, Partey trebuie să informeze autoritățile pentru fiecare deplasare în afara țării. El nu va avea drept de joc decât în prima partidă. În etapa a doua și a treia, Ghana revine în SUA iar mijlocașul va putea fi folosit.

ADVERTISEMENT

Ce a transmis FIFA cu privire la acest caz

Forul internațional a fost contactat cu privire la acest eveniment și a transmis prompt un răspuns în care a explicat de ce Thomas Partey nu va putea face deplasarea către Toronto pentru meciul cu Panama: „FIFA poate confirma că jucătorul Thomas Partey nu va putea călători din cantonamentul Ghanei din Boston, SUA, către Canada pentru primul meci împotriva Panama, deoarece cererea sa de viză a fost respinsă de guvernul canadian.

ADVERTISEMENT

FIFA nu este implicată în procedurile de imigrație ale țărilor gazdă și nici în procesul de acordare a vizelor. Ca și la edițiile anterioare ale competițiilor FIFA, guvernul țării gazdă decide în cele din urmă cine primește viză și este admis pe teritoriul său”, a transmis FIFA pentru

ADVERTISEMENT

Departamentul pentru Imigrație, Refugiați și Cetățenie al Canadei a oferit, de asemenea, un răspuns: „Siguranța și securitatea canadienilor reprezintă prioritatea noastră în contextul primirii participanților și vizitatorilor Cupei Mondiale. Regulile sunt aplicate în mod consecvent și fără excepții, indiferent de naționalitate, profil sau rol în competiție”, a transmis DIRCC, conform sursei citate.