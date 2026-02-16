Situație incredibilă la echipa lui Radu Drăgușin! Tottenham bifează o raritate în fotbalul mondial

ADVERTISEMENT

Criza galopantă a celor de la Tottenham l-a costat postul pe Thomas Frank, după doar 38 de meciuri la conducerea echipei lui Radu Drăgușin. Traseul bun din Liga Campionilor – Spurs este pe locul patru și s-a calificat direct în optimile de finală– nu compensează dezastrul din Premier League.

Tottenham are mai multe victorii în Europa decât în Premier League

Tottenham este pe locul cinci de la coadă (poziția a 16-a a clasamentului) cu 29 de puncte, la doar cinci puncta de locurile retrogradării. Povestea sezonului trecut pare că se repetă, când locul 17 în Premier League l-a costat postul pe Ange Postecoglou, în ciuda câștigării Europa League, performanță care a pus capăt secetei de 41 de ani pe care Spurs o traversa la nivel continental.

ADVERTISEMENT

Actuala echipă a lui Drăgușin se află într-o situație inedită și extrem de rar întâlnită. De pe 16 decembrie 2024, adică de un an și două luni, Spurs a acumulat mai multe victorii în Europa, decât în Premier League.

Echipa a obținut doar 11 victorii în 48 de meciuri de campionat, plus 11 egaluri și 26 de înfrângeri. În cupele europene (Europa League și Chmapions League), Drăgușin & Co au 12 victorii, plus trei egaluri și două înfrângeri.

ADVERTISEMENT

Thomas Frank, cel mai slab antrenor din istoria clubului

a depășit inclusiv recordurile negative ale lui Jacques Santini (27,3%) și Juande Ramos (28,6%).

ADVERTISEMENT

În fapt, de la plecarea lui Mauricio Pochettino, acum selecționerul SUA, Spurs nu a mai găsit „cheia” pentru banca tehnică. Nici Mourinho, nici Nuno Espirito Santo, nici Antonio Conte nu au reușit să umple „golul” lăsat de argentinian. Cucerirea Ligii Europa, sub conducerea lui Ante Postecoglou, a fost excepția care a confirmat regula.

Croatul Igor Tudor va asigura interimatul

„Igor ni se alătură cu un obiectiv clar: să îmbunătățească prestațiile, să obțină rezultate și să ne urce în clasamentul din Premier League. Mandatul său este unul clar – să aducă organizare, intensitate și spirit competitiv în cadrul lotului într-un moment decisiv al sezonului.

ADVERTISEMENT

După experiențe la mai multe cluburi, printre care Galatasaray, Udinese, Hajduk Split și Hellas Verona, Igor a condus-o pe Marseille către locul al treilea în Ligue 1 în sezonul 2022/23, asigurând calificarea în Liga Campionilor.

În martie 2024, a preluat-o pe Lazio, reușind un final solid de sezon în Serie A și obținând calificarea în Europa League, iar cel mai recent, la Juventus, pe care a condus-o către Liga Campionilor după ce a preluat echipa în martie 2025”, au anunțat cei de la Tottenham, într-un comunicat oficial.

Robbie Keane, De Zerbi sau Pochettino, din vară

Irlandezul Robbie Keane, antrenorul lui Ferencvaros, este un posibil candidat pentru postul de tehnician permanent din vară. Mai există și alte variante vehiculate: Roberto de Zerbi (ex-Marseille) și chiar revenirea lui Pochettino, după Mondialul din SUA. Nu este exclus însă nici ca Tudor să fie menținut pe post, în cazul în care schimbă soarta echipei.

Igor Tudor va debuta la Tottenham pe 22 februarie, acasă, cu liderul Arsenal, într-un nou episod al derby-ului din nordul Londrei.