Situație incredibilă la FCSB – Petrolul! Fanii de la peluză au stat în două grupuri diferite: „Nu vă bateți între voi?”

FCSB și Petrolul s-au duelat vineri seară pe Arena Națională în etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii. Așa cum se întâmplă deja în mod tradițional de ceva timp, suporterii „lupilor galbeni” au stat separați și la această partidă. În urmă cu ceva timp au izbucnit anumite tensiuni între fanii din „Peluza 1 Ilie Oană” și cei din „Peluza Latină”.

Fanii Petrolului au fost împărțiți la meciul cu FCSB și au fost ironizați de adversari

Aceste disensiuni au escaladat la un moment dat, mai exact cu ocazia meciului jucat de Petrolul în Giulești cu Rapid. Atunci, , iar ulterior s-a vorbit destul de mult în lumea ultras din România despre faptul că în acel context au existat chiar și anumite plângeri penale formulate de ei unii împotriva altora. Din acest motiv, Peluza Nord FCSB i-a ironizat pe prahoveni, afișând la un moment dat în prima repriză mesajul: „Nu vă bateți între voi să umpleți iar zeci de foi?”.

Nu a fost singurul mesaj de acest gen afișat de suporterii celor de la FCSB cu această ocazie. În aceeași notă, ei au mai transmis către petroliști și următoarele ironii: „Nu făcea Zorro c-o spadă ca voi cu pixul la gardă”, „Faceți șprițul beton / Puțin vin și mult sifon”.

În schimb, de partea cealaltă, suporterii Petrolului s-au ocupat mai degrabă să-i „înțepe” pe cei de la Steaua și Dinamo, care recent au pierdut câteva steaguri extrem de importante, „Shadows”, respectiv „Nuova Guardia”: „Onoarea unora lasă de dorit / Când pierzi aproape tot te desființezi negreșit!”.

Prezență surpriză la FCSB – Petrolul

a asistat din tribune și . În prezent, el lucrează la o academie de fotbal din Gambia și a venit la București alături de doi colaboratori ai săi pentru a urmări de la fața locului mai multe partide din SuperLiga în această perioadă, cel mai probabil cu scopul ulterior al stabilirii unor parteneriate cu anumite echipe din România.