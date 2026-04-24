Sport

Situație incredibilă la FCSB – Petrolul! Fanii de la peluză au stat în două grupuri diferite: „Nu vă bateți între voi?”

Bogdan Ciutacu
24.04.2026 | 22:32
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

FCSB și Petrolul s-au duelat vineri seară pe Arena Națională în etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii. Așa cum se întâmplă deja în mod tradițional de ceva timp, suporterii „lupilor galbeni” au stat separați și la această partidă. În urmă cu ceva timp au izbucnit anumite tensiuni între fanii din „Peluza 1 Ilie Oană” și cei din „Peluza Latină”.

Aceste disensiuni au escaladat la un moment dat, mai exact cu ocazia meciului jucat de Petrolul în Giulești cu Rapid. Atunci, petroliștii s-au bătut între ei, iar ulterior s-a vorbit destul de mult în lumea ultras din România despre faptul că în acel context au existat chiar și anumite plângeri penale formulate de ei unii împotriva altora. Din acest motiv, Peluza Nord FCSB i-a ironizat pe prahoveni, afișând la un moment dat în prima repriză mesajul: „Nu vă bateți între voi să umpleți iar zeci de foi?”. 

ADVERTISEMENT
Mesaj Peluza Nord FCSB Petrolul
Mesajul afișat de Peluza Nord la meciul FCSB – Petrolul.

 

Nu a fost singurul mesaj de acest gen afișat de suporterii celor de la FCSB cu această ocazie. În aceeași notă, ei au mai transmis către petroliști și următoarele ironii: „Nu făcea Zorro c-o spadă ca voi cu pixul la gardă”, „Faceți șprițul beton / Puțin vin și mult sifon”.

În schimb, de partea cealaltă, suporterii Petrolului s-au ocupat mai degrabă să-i „înțepe” pe cei de la Steaua și Dinamo, care recent au pierdut câteva steaguri extrem de importante, „Shadows”, respectiv „Nuova Guardia”: „Onoarea unora lasă de dorit / Când pierzi aproape tot te desființezi negreșit!”.

ADVERTISEMENT
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a...
Digi24.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile

Prezență surpriză la FCSB – Petrolul

La meciul de vineri seară de pe Arena Națională a asistat din tribune și Pierre Boya, fostul atacant camerunez de la Rapid. În prezent, el lucrează la o academie de fotbal din Gambia și a venit la București alături de doi colaboratori ai săi pentru a urmări de la fața locului mai multe partide din SuperLiga în această perioadă, cel mai probabil cu scopul ulterior al stabilirii unor parteneriate cu anumite echipe din România.

ADVERTISEMENT
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu...
Digisport.ro
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii...
Fanatik
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Alegeri FRH 2026. Bogdan Voina a câștigat alegerile și va fi noul președinte...
Fanatik
Alegeri FRH 2026. Bogdan Voina a câștigat alegerile și va fi noul președinte al Federației Române de Handbal: „Mă așteptam la victorie!”! Rezultate surpriză la vicepreședinte
Prezență inedită la FCSB – Petrolul! Fostul atacant străin de la Rapid, surprins...
Fanatik
Prezență inedită la FCSB – Petrolul! Fostul atacant străin de la Rapid, surprins pe Arena Națională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Giovanni Becali a intervenit după ce Gigi Becali a șters pe jos cu...
iamsport.ro
Giovanni Becali a intervenit după ce Gigi Becali a șters pe jos cu Chiricheș: 'Nu s-a meritat!'
