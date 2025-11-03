Sport

Situație incredibilă la Genoa! Antrenorul dorit de Dan Șucu negociază cu o altă echipă din Serie A

Antrenorul dorit de Dan Șucu la Genoa pentru a-l înlocui pe Patrick Vieira ar putea fi pe banca adversarei, Fiorentina, în următoarea etapă din Serie A. Tehnicianul negociază cu ambele formații.
Bogdan Mariș
03.11.2025 | 10:50
Antrenorul dorit de Dan Șucu la Genoa negociază și cu o altă formație din Serie A. FOTO: Hepta
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, a anunțat oficial sâmbătă despărțirea de antrenorul Patrick Vieira, sub comanda căruia echipa a obținut doar 3 puncte în primele 9 etape ale sezonului. Principala variantă a „grifonilor” pentru a-l înlocui pe acesta este Paolo Vanoli, însă antrenorul italian este dorit și de o altă grupare din Serie A. Este vorba despre Fiorentina, care va juca duminică la Genova în etapa a 11-a a campionatului italian.

Antrenorul dorit de Dan Șucu negociază și cu o altă formație din Serie A

Fiorentina a suferit un nou eșec incredibil în Serie A, 0-1 pe teren propriu cu Lecce, iar Stefano Pioli are șanse mici de a rămâne la cârma echipei, care se află momentan pe penultimul loc, cu doar 4 puncte. În locul acestuia, formația viola l-ar dori pe Paolo Vanoli, care a negociat în ultimele zile și cu Genoa. Cele două echipe se vor întâlni pe „Luigi Ferraris” duminică, de la ora 16:00, în etapa a 11-a din Serie A.

„Confruntarea periculoasă prinde contur: Paolo Vanoli a pus negocierile cu Genoa (care între timp discută cu Daniele De Rossi) ‘pe pauză’ în așteptarea Fiorentinei, care l-a inclus pe lista scurtă pentru rolul de antrenor principal. Iar duminică este Genoa – Fiorentina”, a transmis jurnalistul Nicolo Schira pe X. La primul meci după demiterea lui Patrick Vieira, cel din runda a 10-a contra lui Sassuolo, care se va disputa luni seară, de la ora 19:30, Genoa va fi condusă de interimarul Roberto Murgita.

Cu ce alt antrenor mai negociază Genoa

După cum a transmis ziaristul italian, gruparea patronată de Dan Șucu discută și cu Daniele De Rossi pentru postul de antrenor principal. Fostul mare fotbalist a activat ca tehnician la două echipe până în acest moment. În perioada octombrie 2022 – februarie 2023 a pregătit-o pe SPAL, fiind demis într-un moment în care echipa ocupa locul 18 în Serie B.

În ianuarie 2024, De Rossi a preluat AS Roma, echipa la care a scris istorie ca fotbalist, după demiterea lui Jose Mourinho. Italianul a făcut o primă impresie bună, iar în vara anului trecut conducerea i-a oferit un contract până în 2027, însă fostul mijlocaș a fost demis după doar câteva luni, deoarece echipa a avut un start catastrofal în sezonul 2024-2025, fără victorie în primele patru partide.

Cine este Paolo Vanoli

Paolo Vanoli, antrenorul care negociază atât cu Genoa, cât și cu Fiorentina, este liber de contract după ce s-a despărțit de Torino la finalul sezonului trecut, pe care echipa l-a încheiat pe locul 11. La începutul carierei de antrenor, acesta aactivat la naționalele de juniori ale Italiei (U16, U18 și U19), iar la nivel de club le-a mai pregătit pe Spartak Moscova și Venezia înainte de a semna cu Torino.

