Sport

Situație incredibilă la Legia! Edi Iordănescu a primit o veste extrem de neplăcută: „Reduceri de personal”

Doi membri din staff-ul lui Edi Iordănescu de la Legia au fost dați afară în timpul sezonului, iar unul dintre ei a reacționat pe rețelele sociale.
Bogdan Mariș
17.09.2025 | 09:15
Situatie incredibila la Legia Edi Iordanescu a primit o veste extrem de neplacuta Reduceri de personal
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu a primit o veste neplăcută în Polonia. FOTO: legia.com

Legia a obținut o victorie clară, 4-1 contra lui Radomiak Radom, în primul meci disputat după pauza internațională, însă conducerea clubului polonez a luat o decizie surprinzătoare. Doi membri din staff-ul antrenorului Edi Iordănescu au fost dați afară, situație rar întâlnită în timpul unui sezon.

ADVERTISEMENT

Doi membri din staff-ul lui Edi Iordănescu, dați afară de la Legia

Legia a confirmat oficial faptul că antrenorul secund Daniel Wojtasz și preparatorul fizic Dawid Golinski au părăsit formația. „Clubul le mulțumește celor doi pentru munca, profesionalism și contribuția la succesul echipei și le dorește mult noroc în viitor”, a transmis gruparea din capitala Poloniei pe site-ul oficial.

Cei doi erau deja la Legia în momentul în care Edi Iordănescu a fost numit pe banca echipei, în urmă cu aproximativ trei luni. Golinski se afla la gruparea poloneză din 2022, în timp ce Wojtasz s-a alăturat clubului în vara lui 2024, odată cu sosirea pe bancă a lui Goncalo Feio, predecesorul lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Din staff-ul tehnicianului român fac parte alți trei antrenori secunzi, Alexandru Radu, Inaki Astiz și Grzegorz Mokry. Departamentul de pregătire fizică este condus de polonezul Bartosz Bibrowicz, iar din acesta mai fac parte Bogdan Merișanu și Sebastian Lopez Bascon, care au sosit la echipă în această vară.

Cum a reacționat colaboratorul lui Edi Iordănescu după despărțirea de Legia

Dawid Golinski a reacționat la scurt timp după ce a aflat că nu va mai continua la clubul unde a activat în ultimii trei ani. „După antrenamentul de ieri (n.r. luni), am primit vestea că din cauza reducerilor de personal, colaborarea mea cu Legia se va încheia.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut în cadrul clubului. Datorită vouă, am devenit o persoană mai bună și un antrenor mai bun. Mulțumesc, Legia”, a transmis acesta pe Instagram, conform site-ului legia.net.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Conducătorul din SuperLiga, reacție surprinzătoare după ce jucătorul le-a arătat semne obscene suporterilor:...
Fanatik
Conducătorul din SuperLiga, reacție surprinzătoare după ce jucătorul le-a arătat semne obscene suporterilor: „Dacă ați fi auzit câte înjurături a luat săraca maică-sa”
Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor. „Îl...
Fanatik
Dumitru Dragomir, declarații tari despre „nebuniile” lui Mirel Rădoi pe banca oltenilor. „Îl copiază pe Mourinho”
Gigi Becali a scos teancul de bani în fața unor elevi ai unui...
Fanatik
Gigi Becali a scos teancul de bani în fața unor elevi ai unui celebru liceu din București. A urmat un gest al patronului FCSB care a devenit viral pe internet. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
iamsport.ro
Adrian Mutu, pălmuit la antrenamente: 'Unde să joci tu, mă, grasule?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!