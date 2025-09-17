Situație incredibilă la Legia! Edi Iordănescu a primit o veste extrem de neplăcută: „Reduceri de personal”

, însă conducerea clubului polonez a luat o decizie surprinzătoare. Doi membri din staff-ul antrenorului Edi Iordănescu au fost dați afară, situație rar întâlnită în timpul unui sezon.

Doi membri din staff-ul lui Edi Iordănescu, dați afară de la Legia

Legia a confirmat oficial faptul că antrenorul secund Daniel Wojtasz și preparatorul fizic Dawid Golinski au părăsit formația. „Clubul le mulțumește celor doi pentru munca, profesionalism și contribuția la succesul echipei și le dorește mult noroc în viitor”, a transmis gruparea din capitala Poloniei pe .

Cei doi erau deja la Legia în momentul în care . Golinski se afla la gruparea poloneză din 2022, în timp ce Wojtasz s-a alăturat clubului în vara lui 2024, odată cu sosirea pe bancă a lui Goncalo Feio, predecesorul lui Edi Iordănescu.

Din staff-ul tehnicianului român fac parte alți trei antrenori secunzi, Alexandru Radu, Inaki Astiz și Grzegorz Mokry. Departamentul de pregătire fizică este condus de polonezul Bartosz Bibrowicz, iar din acesta mai fac parte Bogdan Merișanu și Sebastian Lopez Bascon, care au sosit la echipă în această vară.

Cum a reacționat colaboratorul lui Edi Iordănescu după despărțirea de Legia

Dawid Golinski a reacționat la scurt timp după ce a aflat că nu va mai continua la clubul unde a activat în ultimii trei ani. „După antrenamentul de ieri (n.r. luni), am primit vestea că din cauza reducerilor de personal, colaborarea mea cu Legia se va încheia.

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut în cadrul clubului. Datorită vouă, am devenit o persoană mai bună și un antrenor mai bun. Mulțumesc, Legia”, a transmis acesta pe Instagram, conform site-ului .