Sport

Situație incredibilă la Petroșani! Corvinul joacă „acasă”, dar fanii Jiului o vor susține pe U Cluj

Flaviu Popa
23.10.2026 | 20:09
Situatie incredibila la Petrosani Corvinul joaca acasa dar fanii Jiului o vor sustine pe U Cluj
ULTIMA ORĂ
Frăția fanilor Universității cu cei ai Jiului
Universitatea Cluj va fi susținută de suporterii Jiului Petroșani în deplasarea de la Corvinul. Hunedorenii vor avea parte de un public ostil chiar dacă joacă „acasă”.
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Corvinul Hunedoara va evolua pe terenul Jiului Petroșani în meciurile considerate „acasă”, însă această alegere ar putea să nu fie una tocmai inspirată pentru hunedoreni. Nu doar că fanii Jiului Petroșani sunt înfrățiți cu cei ai Universității Cluj, dar sunt și rivali cu cei ai Corvinului.

Fanii Jiului vor susține Universitatea Cluj în deplasarea de la Corvinul Hunedoara

Corvinul Hunedoara contează pe scena ultra din România doar în istoria recentă a fenomenului, însă hunedorenii au avut timp să se înfrățească cu Peluza Sud Steaua. Rivali naturali ai Peluzei Șepcilor Roșii, mai ales că universitarii clujeni sunt înfrățiți cu fanii lui Dinamo.

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Mai mult, între fanii Jiului Petroșani și cei ai Universității Cluj există o mai veche prietenie, așa cum există și o rivalitate mare între Corvinul și Universitatea Cluj.  În urmă cu mai bine de 15 ani, la un meci din divizia B disputat la Hunedoara, hunedorenii i-au atacat cu pietre pe clujeni, care nu au uitat niciodată acest episod violent.

Corvinul Hunedoara va avea parte de un public ostil în timpul meciului de la Petroșani cu U Cluj

În acest context, suporterii Jiului vor susține Universitatea Cluj în această seară și nu pe Corvinul Hunedoara, echipă considerată „gazdă”. „Deschidem porțile și inimile pentru frații noștri. Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919. Arena minerilor este și casa voastră. Bun venit, Universitatea Cluj! Găzduirea meciului dintre Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara pe arena „Petre Libardi” din Petroșani depășește granițele unui simplu eveniment sportiv. Este o datorie de onoare și o reconfirmare a unei legături sacre, sculptată în istoria fotbalului românesc.

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Suporterii clubului Jiul Petroșani și întreaga comunitate din Valea Jiului își deschid porțile și inimile pentru frații de la Universitatea Cluj. Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919 — un an de temelie, în care s-au născut două simboluri de neclintit ale dăruirii și demnității. Ne unesc aceleași culori magice, ALBUL și NEGRUL, purtate de-a lungul unui secol cu mândrie, sacrificiu și loialitate absolută.

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Dar, mai presus de toate, ne unește un respect mut și necondiționat, cizelat de caractere tari și de o pasiune curată care nu s-a vândut niciodată. Tuturor celor care poartă cu mândrie simbolul „U” — jucători, conducători și suporteri care bat drumul spre Valea Jiului — vă spunem din tot sufletul: la Petroșani sunteți acasă!”, au transmis suporterii Jiului din Petroșani. Cu o oră înainte de meci în sectorul oaspeților se vânduseră peste 500 de bilete, în timp ce la Tribuna 1 și Tribuna 2 toate biletele au fost vândute.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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