Situație incredibilă la Rangers! Fostul coleg al lui Ianis Hagi a fost arestat la scurt timp după victoria din derby-ul cu Celtic

Fostul coleg al lui Ianis Hagi nu s-a putut bucura prea mult de victoria din derby-ul cu Celtic. Fotbalistul britanic a fost arestat la câteva ore după fluierul final
Ciprian Păvăleanu
04.01.2026 | 23:40
Dujon Sterling, fostul coleg al lui Ianis Hagi, a fost arestat la câteva ore după victoria din Old Firm Derby! Foto: X Dujon Sterling
Actuala stagiune din campionatul Scoției pare să fie una dintre cele mai interesante din ultimele decenii. Celtic și Rangers sunt la egalitate de puncte după 20 de etape, dar alta este echipa aflată pe primul loc. „Alb-verzii” au pierdut derby-ul din ultima etapă chiar pe Celtic Park, iar un jucător de la Rangers a fost arestat la puțin timp după finalizarea partidei.

Fotbalistul lui Rangers, arestat la câteva ore după victoria din derby-ul cu Celtic. Care a fost motivul

Actualul sezon din campionatul Scoției pare să fie cel mai strâns din ultimele decenii. Rangers și Celtic se află la egalitate de puncte după 20 de meciuri jucate, însă niciuna dintre ele nu ocupă prima poziție în clasament. Pe primul loc se situează surpriza acestei stagiuni, Hearts of Midlothian, care are șase puncte peste cei doi giganți scoțieni.

Celtic avea șansa să rămână aproape de Hearts și să o lase pe formația de pe Ibrox în urmă, la nouă puncte de primul loc, în cazul în care ar fi câștigat în Old Firm Derby, însă Rangers s-a impus cu 3-1 și rămâne în cărți pentru titlul de campioană. La câteva ore de la victorie, unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, Dujon Sterling, a fost arestat după ce ar fi fost implicat într-un accident de mașină. El este acuzat că a săvârșit mai multe infracțiuni rutiere.

„În jurul orei 1:25, duminică, 4 ianuarie 2026, poliția a primit un apel privind un accident cu un singur vehicul, pe West Graham Street, Glasgow. Nu au fost raportate victime. Șoferul, un bărbat de 26 de ani, a fost arestat și pus sub acuzare în legătură cu infracțiuni rutiere. Este de așteptat să se prezinte în fața instanței la o dată ulterioară”, a explicat un purtător de cuvânt al poliției scoțiene.

Dujon Sterling tocmai făcuse un meci excelent

Fotbalistul englez evoluează pe postul de fundaș lateral la Rangers și are 26 de ani. El se află la echipă din sezonul 2023/2024 și a jucat alături de Ianis Hagi în stagiunea precedentă.

În derby-ul cu Celtic, Sterling a făcut o partidă de excepție și nu a lăsat nimic să-i scape în flancul drept al apărării. La finalul partidei, fanii l-au asaltat într-o postare pe Instagram cu felicitări pentru performanța extraordinară: „Ai fost excelent astăzi!”; „Mă bucur nespus să te avem înapoi (n.r. – după o perioadă lungă de accidentare). Ești genial!”; „Sterling, ești eroul meu!”, au fost doar câteva dintre mesajele fanilor la postarea care a fost apreciată și de Ianis Hagi.

 

