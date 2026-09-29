Sport

Situație inedită! Cine e ”tricolorul” care a vorbit cu Gică Hagi în engleză în timpul meciului cu Bosnia

Gică Hagi a făcut schimbări masive în lotul României pentru meciul cu Bosnia, comparativ cu partida din Suedia. Selecționerul a fost nevoit să comunice cu 2 fotbaliști în limba engleză
Gabriel Neagu, Razvan Nicolae
29.09.2026 | 06:00
Situatie inedita Cine e tricolorul care a vorbit cu Gica Hagi in engleza in timpul meciului cu Bosnia
SPECIAL FANATIK
Gica Hagi a vorbit in engleza cu un titular, la Romania - Bosnia 2-4. sursa foto: Cristi Ghinda / FANATIK
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Gică Hagi a făcut schimbări masive în lotul României pentru meciul cu Bosnia, 2-4. Mai mult, selecționerul a fost pus într-o situație inedită la naționala României.

Gică Hagi a vorbit în engleză cu 2 ”tricolori”

Printre jucătorii selecționați de Gică Hagi, pentru duelul de pe Arena Națională, a fost și Lisav Eissat. Jucătorul cu mamă româncă și tată israelian locuiește în țara din Orientul Mijlociu și a ales să reprezinte România la nivel de seniori.

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Astfel, fundașul nu stăpânește cu siguranță limba română, motiv pentru care Gică Hagi a comunicat cu el în limba engleză: „This is how you keep” (n.r. – așa o ții) a strigat selecționerul către Lisav Eissat. Și fundașul a comunicat cu ”Regele” tot în limba engleză.

Într-o situație similară a fost și Tony Strata. Fotbalistul născut la Marseille, care evoluează pentru Vitoria Guimaraes, nu vorbește limba română. Acesta poate comunica cu Gică Hagi și colegii săi în limba engleză sau franceză.

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Lisav Eissat a fost integralist contra Bosniei și a oferit pasa decisivă la golul marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 28. Prestația sa a fost notată cu 6.0, conform SofaScore.

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Tony Strata a fost introdus în teren în minutul 81, în locul lui Andrei Burcă. Fotbalistul născut în Hexagon a recuperat 2 baloane și a atins mingea de 17 ori. Nota sa a fost mai mare decât a lui Lisav Eissat: 6.9.

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România a folosit 3 jucători care s-au născut în Diaspora

Din lotul României pentru meciul cu Bosnia, 3 jucători selectați s-au născuți în străinătate. Pe lângă Lisav Eissat – Israel și Tony Strata – Franța, într-o situație similară este Andrei Coubiș.

Fundașul lui Lincoln City s-a născut la Milano, în Italia, și a fost crescut în academia celor de la AC Milan. Andrei Coubiș a avut o experiență și în țară. Sezonul trecut, a fost împrumutat la Universitatea Cluj, moment în care a demonstrat că stăpânește limba română.

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  • 6.0 este nota primită de Andrei Coubiș pentru prestația din România – Bosnia

România este pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor

”Tricolorii” au debutat în competiție contra Suediei, pe Strawberry Arena din Stockholm, unde au cedat, 1-2. Trei zile mai târziu, România a pierdut contra Bosniei, pe Arena Națională, 2-4. După rezultatele obținute, selecționata se află pe ultima poziție în grupă:

  1. Suedia (5-2) – 6 puncte
  2. Bosnia (4-2) – 4 puncte
  3. Polonia (1-3) – 1 punct
  4. România (3-6) – 0 puncte

Naționala lui Gică Hagi are șansa de a urca în clasament peste 3 zile. România va merge la Varșovia, pentru duelul contra Poloniei, de pe Narodowy Stadion. Ultimul meci din această fereastră internațională va fi pe 5 octombrie, la București, contra Suediei.

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