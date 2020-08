Situaţie inedită în finala UCL! Joacă la Bayern Munchen, dar poate primi medalie de câştigător dacă PSG ia Liga

PSG și Bayern Munchen se înfruntă în seara asta, de la 22:00, în ultimul act al Ligii Campionilor. Apărătorul central Tanguy Nianzou (18 ani) se află într-o situație ciudată înaintea jocului dintre cele două echipe.

Fotbalistul a ajuns la Bayern de la PSG, la începutul lui iulie. Apărătorul nu se află în lotul antrenorului lui Bayern Munchen pentru Final 8 din Portugalia, dar ar putea să se aleagă cu o medalie. Acest lucru s-ar întâmpla dacă bavarezii vor fi învinși în finală.

Fostul jucător al lui PSG a evoluat pentru francezi în ultimele două partide din faza grupelor celei mai importante competiții intercluburi.

76 de minute a strâns pentru PSG în UCL

El a evoluat 75 de minute în succesul contra turcilor de la Galatasay și un singur minut în victoria cu Dortmund, 2-0, din returul optimilor de finală.

Fotbalistul este cotat pe site-urile de specialitate la 11 milioane de euro. El are în palmares campionatul Franței câștigat cu PSG în sezonul 2019-2020, Cupa Franței luată în același sezon și Supercupa.

Jucătorul are contract cu Bayern Munchen până la 30 iunie 2024. La începutul carierei sale a evoluat pentru echipa de tineret a lui PSG, dar și pentru formațiile sub 17 și sub 19 ani ale francezilor.

Câte partide a jucat în acest sezon pentru PSG

A ajuns liber de contract de la PSG la Bayern Munchen. În campionatul Franței a evoluat pentru parizieni în șase jocuri și a reușit două goluri.

Mai are două partide în Cupa Ligii Franței unde a marcat un gol, trei jocuri în Cupa Franței, fără să reușească să înscrie.

Tot în acest sezon a evoluat și în Uefa Youth League la echipa sub 19 ani a lui PSG unde a bifat două meciuri și niciun gol marcat.

