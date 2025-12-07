Situaţie inedită în SuperLiga! Fiul şi-a învins pe teren tatăl antrenor principal

ADVERTISEMENT

Situație rar întâlnită în fotbalul românesc. Etapa a 19-a din SuperLiga a consemnat victoria fiului, în calitate de jucător, în fața tatălui, antrenor la echipa adversă. Cine sunt protagoniștii.

Fiul a învins tatăl în meciul direct din SuperLiga

Etapa a 19-a le-a adus celor de la Metaloglobus un meci pe teren propriu cu Farul Constanța, echipă pe care au învins-o cu 2-1. Zakir a semnat o „dublă” pentru gazde (22, 29), în timp ce Vojtus a marcat în minutul 67.

În primul „11” al formației din Pantelimon s-a aflat Andrei Sava, în vârstă de 34 de ani. Cu 16 apariții oficiale în SuperLiga pentru Metaloglobus, în această etapă a reușit o performanță rară.

Mai exact, el l-a învins pe tatăl său, Cristian Sava, în vârstă de 58 de ani. El figurează în staff-ul „marinarilor” încă din sezonul 2014/2015, rămânând alături de echipa lui Gică Hagi în toți acești ani.

Interesant este că Andrei Sava a evoluat în trecut, pentru scurt timp, pentru Viitorul Constanța (actuala Farul), urmând ca în vara anului 2016 să semneze cu echipa a cărui tricou îl îmbracă și astăzi, Metaloglobus.

Tatăl, avertizat încă dinaintea meciului că va pierde

După meci, Cristian Sava s-a prezentat la flash-interviu, unde a afirmat că fiul său îl avertizase încă dinaintea partidei că Cât despre formația sa, experimentatul antrenor a recunoscut chiar forța superioară a bucureștenilor în prima repriză.

„Mi-a zis de la început că o să câștige, îl felicit. Avea încredere în el. Noi am crezut că e meciul jucat, ar nu e așa, În prima repriză nu am fost în joc, am făcut și greșeli, Echipa Metaloglobus a fost mai bună în prima repriză decât noi”, a spus, printre altele, Cristian Sava după Metaloglobus – Farul 2-1.

Tată și fiu, adversari în Cupa Angliei. S-a întâmplat și în fotbalul „mare”

Un astfel de scenariu s-a petrecut și în Anglia, la începutul anului 2025. În confruntarea dintre Everton și Peterborough, de pe Goodison Park, pentru un loc în șaisprezecimile Cupei Angliei,

Mai exact, Ashley Young, fotbalistul de 40 de ani care evolua atunci pentru trupa din Premier League, a fost surprins în drumul spre gazon alături de Tyler Young, băiatul său de 18 ani, legitimat la Peterborough. El fusese adus la prima echipă chiar pentru acel joc din Cupa Angliei.