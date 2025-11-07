Situaţie inedită în SuperLiga! Ofiţerul de presă a comentat meciul propriei echipe

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj – Metaloglobus a deschis runda cu numărul 16 din SuperLiga. „Șepcile roșii” s-au impus cu scorul de 3-1, însă momentul inedit a venit din partea comentatorilor.

Situaţie inedită în SuperLiga

Așa cum era normal, . „Dubla” lui Nistor și euro-golul lui Ovidiu Bic au făcut ca toate cele trei puncte să rămână pe Cluj Arena.

Ei bine, startul duelului a produs un moment de-a dreptul inedit. Pe canalul TV Digi Sport 1, comentatorul sportiv a fost chiar ofițerul de presă al echipei Metaloglobus.

Este vorba de Adi Dobre. Fost jurnalist de presă scrisă, comentatorul a decis să ocupe funcția de ofițer de presă la echipa nou-promovată, iar acum a contribuit la .

Cornel Dinu, comentariu în Manchester United – Dinamo

Nu este pentru prima oară când un oficial al unei echipe de club din România a comentat meciul propriului angajator. Același lucru s-a întâmplat și în anul 2004, într-un celebru Manchester United – Dinamo 3-0.

Cornel Dinu, legenda formației din Ștefan cel Mare şi administrator delegat al echipei în acel moment, s-a aflat la microfon în duelul ce conta pentru al treilea tur preliminar pentru calificarea în grupele UEFA Champions League.