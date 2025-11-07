Sport

Situaţie inedită în SuperLiga! Ofiţerul de presă a comentat meciul propriei echipe

Debutul etapei cu numărul 16 din SuperLiga a adus în prim-plan o situația de-a dreptul inedită. Ofițerul de presă a comentat meciul propriei echipe în campionat.
Iulian Stoica
07.11.2025 | 21:30
Situatie inedita in SuperLiga Ofiterul de presa a comentat meciul propriei echipe
Situație inedită în SuperLiga. Comentatorul unui meci de fotbal este chiar ofițerul uneia dintre echipe.
Universitatea Cluj – Metaloglobus a deschis runda cu numărul 16 din SuperLiga. „Șepcile roșii” s-au impus cu scorul de 3-1, însă momentul inedit a venit din partea comentatorilor.

Situaţie inedită în SuperLiga

Așa cum era normal, Universitatea Cluj s-a impus în fața nou-promovatei Metaloglobus. „Dubla” lui Nistor și euro-golul lui Ovidiu Bic au făcut ca toate cele trei puncte să rămână pe Cluj Arena.

Ei bine, startul duelului a produs un moment de-a dreptul inedit. Pe canalul TV Digi Sport 1, comentatorul sportiv a fost chiar ofițerul de presă al echipei Metaloglobus.

Este vorba de Adi Dobre. Fost jurnalist de presă scrisă, comentatorul a decis să ocupe funcția de ofițer de presă la echipa nou-promovată, iar acum a contribuit la dinamismul duelului meciului dintre U Cluj și Metaloglobus.

Cornel Dinu, comentariu în Manchester United – Dinamo

Nu este pentru prima oară când un oficial al unei echipe de club din România a comentat meciul propriului angajator. Același lucru s-a întâmplat și în anul 2004, într-un celebru Manchester United – Dinamo 3-0.

Cornel Dinu, legenda formației din Ștefan cel Mare şi administrator delegat al echipei în acel moment, s-a aflat la microfon în duelul ce conta pentru al treilea tur preliminar pentru calificarea în grupele UEFA Champions League.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
