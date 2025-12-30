Sport

Situație inedită la naționala Franței! Kylian Mbappe l-a pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea

Un ofițer de securitate detașat la naționala Franței, obligat să se pensioneze anticipat. Totul are legătură cu niște bani primiți de la superstarul Kylian Mbappe.
Traian Terzian
30.12.2025 | 23:45
Situatie inedita la nationala Frantei Kylian Mbappe la pensionat anticipat pe responsabilul cu securitatea
Un ofițer de securitate al naționalei Franței, sancționat din cauza lui Kylian Mbappe. Sursă foto: Le Monde
Fără doar și poate că atacantul Kylian Mbappe este cel mai de răsunet nume din naționala Franței. Însă, nici chiar el nu credea să ajungă vreodată să scoată la pensie un ofițer de securitate.

Un ofițer de securitate al naționalei Franței, sancționat din cauza lui Kylian Mbappe

Un polițist care de 21 de ani a asigurat paza la echipa națională a Franței a fost sancționat disciplinar de Direcția Generală a Poliției Naționale cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappe.

Conform publicației Le Monde, ofițerul de securitate Mohamed S., cunoscut ca ”Momo” printre fotbaliștii francezi, a fost sancționat de superiorii săi pentru faptul că nu a adus la cunoștință faptul că a primit o donație de 60.300 de euro de la Mbappe, după Cupa Mondială din 2022.

Mai mult, polițistul este anchetat pentru fraudă fiscală și spălare de bani. ”Această poveste nu ține în instanță, deoarece această donație este legală și nu este contestată. Mă întreb care sunt motivațiile pentru persecutarea acestui ofițer de poliție onest”, a declarat avocatul acestuia, Abdel Aissou.

Mbappe, donații de 180.000 de euro

Pe lângă ”Momo”, alți patru ofițeri de poliție au primit donații de câte 30.000 de euro de la Kylian Mbappe. Persoane din anturajul atacantului lui Real Madrid au asigurat că ”totul a fost făcut conform legilor, fără niciun câștig personal”.

Înainte de această decizie, agentul, care era un prieten al familiei lui Mbappe, și-a exercitat dreptul la pensie, urmând să plece din poliție la 31 decembrie. Potrivit surselor, el ar urma să fie angajat de Federația Franceză cu contract pe durată determinată pentru următoarea Cupă Mondială.

Franța, grupă dificilă la Cupa Mondială din 2026

Așa cum era de așteptat, reprezentativa Franței, vicecampioană mondială en-titre, nu avea cum să rateze prezența la turneul final de anul viitor, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, în SUA, Canada și Mexic.

Formația condusă de Didier Deschamps nu a avea prea mult noroc la tragerea la sorți, nimerind într-o grupă cu adversari periculoși. Așadar, Franța va întâlni Senegal, Norvegia și învingătoarea barajului dintre Irak, Bolivia și Surinam.

