Situație inedită la stadionul ”Fatih Terim” pe care se joacă Bașakșehir – Craiova. Ce au amenajat turcii la Tribuna 2. Foto

Partida de pe stadionul ”Fatih Terim”, dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova, din prima manșă a play-off-ului Conference League, va începe la ora 20:45 și va fi arbitrată de albanezul Juxhin Xhaja.
Turcii sunt recunoscuți ca fiind niște suporteri fanatici și loiali, dar care rareori creează probleme. În ciuda faptului că decibelii pe arenele din Turcia sunt la cote înalte, cei mai mici fani sunt întotdeauna bine veniți.
Tocmai în acest sens, gazdele stadionului ”Fatih Terim”, pe care se va disputa întâlnirea tur dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova, au construit la Tribuna 2 un mic loc de joacă pentru copii.
Într-un spațiu superb amenajat chiar lângă teren, cu geamuri de plexiglas, cei mai mici suporteri ai formației pregătite Cagdaș Atan se pot da în câteva leagăne sau pe un tobogan cu aterizare într-un bazin plin de bile de plastic.
Cu câteva ore înainte de startul jocului de la Istanbul, oficiali ai celor două cluburi au luat masa împreună. Din partea oltenilor au fost prezenți Adrian Racoviță, Sorin Cârțu, Ovidiu Costeșin și Sabin Hera, iar la dineu a fost prezent și delegatul UEFA pentru acest joc.
Pentru meciul tur din play-off-ul Europa League, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a ales următoarea echipă de start: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi.
Pe banca de rezerve se vor afla Lung, Fl. Ștefan, Al. Crețu, Anzor, Houri, Mogoș, M. Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, D. Matei și Nsimba. După cum se poate observa lipsește portarul Laurențiu Popescu, care va fi cedat la formația Tractor din Iran, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.