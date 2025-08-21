Sport

Situație inedită la stadionul ”Fatih Terim” pe care se joacă Bașakșehir – Craiova. Ce au amenajat turcii la Tribuna 2. Foto

Meciul Bașakșehir - Craiova din Conference League se joacă pe stadionul ”Fatih Terim”, iar arena are o particularitate aparte.
Traian Terzian
21.08.2025 | 20:14
Situatie inedita la stadionul Fatih Terim pe care se joaca Basaksehir Craiova Ce au amenajat turcii la Tribuna 2 Foto
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
Ce au construit turcii la stadionul ”Fatih Terim” pe care se joacă Bașakșehir - Craiova. Sursă foto: Fanatik

Partida de pe stadionul ”Fatih Terim”, dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova, din prima manșă a play-off-ului Conference League, va începe la ora 20:45 și va fi arbitrată de albanezul Juxhin Xhaja.

ADVERTISEMENT

Loc de joacă pentru copii la stadionul ”Fatih Terim” unde se joacă Bașakșehir – Craiova

Turcii sunt recunoscuți ca fiind niște suporteri fanatici și loiali, dar care rareori creează probleme. În ciuda faptului că decibelii pe arenele din Turcia sunt la cote înalte, cei mai mici fani sunt întotdeauna bine veniți.

Tocmai în acest sens, gazdele stadionului ”Fatih Terim”, pe care se va disputa întâlnirea tur dintre Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova, au construit la Tribuna 2 un mic loc de joacă pentru copii.

ADVERTISEMENT

Într-un spațiu superb amenajat chiar lângă teren, cu geamuri de plexiglas, cei mai mici suporteri ai formației pregătite Cagdaș Atan se pot da în câteva leagăne sau pe un tobogan cu aterizare într-un bazin plin de bile de plastic.

Cum arată echipa de start a lui Rădoi

Cu câteva ore înainte de startul jocului de la Istanbul, oficiali ai celor două cluburi au luat masa împreună. Din partea oltenilor au fost prezenți Adrian Racoviță, Sorin Cârțu, Ovidiu Costeșin și Sabin Hera, iar la dineu a fost prezent și delegatul UEFA pentru acest joc.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Pentru meciul tur din play-off-ul Europa League, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a ales următoarea echipă de start: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi.

ADVERTISEMENT
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum...
Digisport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu

Pe banca de rezerve se vor afla Lung, Fl. Ștefan, Al. Crețu, Anzor, Houri, Mogoș, M. Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, D. Matei și Nsimba. După cum se poate observa lipsește portarul Laurențiu Popescu, care va fi cedat la formația Tractor din Iran, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Live video play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Trei români titulari în Gyor...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Trei români titulari în Gyor – Rapid Viena
Fundașul dorit de Gigi Becali, lăsat liber să plece! Anunțul făcut de italieni
Fanatik
Fundașul dorit de Gigi Becali, lăsat liber să plece! Anunțul făcut de italieni
Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, live video în manșa tur din play-off-ul de...
Fanatik
Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova, live video în manșa tur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Nicușor Bancu, titular în echipa lui Mirel Rădoi. Echipele de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!