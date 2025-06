Situație jenantă în fotbalul românesc. Un fotbalist ar fi fost păcălit să semneze prelungirea contractului. „Este major. A citit doar suma?”

Caz halucinant în fotbalul românesc. Sergiu Rimovecz, unul dintre jucătorii cu potențial din liga secundă, trece printr-o situație extrem de complicată. Tânărul fundaș central, în vârstă de doar 20 de ani, a refuzat să se mai prezinte la CSM Reșița, întrucât consideră că a fost păcălit în momentul în care a semnat cu gruparea din Caraș-Severin.

El joacă la Reșița de la vârsta de 13 ani, însă acum se află în mijlocul unei situații delicate. A semnat prelungirea contractului fără să știe.

Conform , fotbalistului i s-ar fi propus o mărire de salariu, iar Sergiu Rimovecz nu și-a dat seama că această majorare vine la pachet cu prelungirea contractului pe încă doi ani. Fundașul central a pus pixul pe hârtie și acum este blocat la

Revoltat de cele întâmplate, Rimovecz a decis, de bună voie, să nu se mai prezinte la echipă. Conducerea i-ar fi oferit, practic, un act fără a-i da prea multe detalii, iar fotbalistul, posibil din prea multă încredere, a semnat fără să citească cu atenție documentul.

Conducerea clubului a reacționat: „Mi se pare un lucru normal să protejez clubul”

Cristian Bobar, președintele clubului CSM Reșița, a oferit o reacție în legătură cu această situație. Oficialul echipei din liga secundă este de părere că fotbalistul ar fi trebuit să se documenteze și să semneze doar în momentul în care era 100% sigur de înțelesul clauzelor stipulate în contract.

„Cum, Doamne, să-l păcălesc? În primul rând, a fost ca și copilul meu. L-am luat de la un salariu de 600 de lei, a ajuns la 1.500 de euro, iar acum două săptămâni am discutat pentru încă o mărire de salariu. Este normal ca la fiecare mărire să se prelungească și contractul. El a citit contractul, are și agent. Este un produs al clubului, am apărat clubul, dar el a câștigat financiar tot timpul.

Este un jucător major, știe ce semnează. Adică a citit doar suma din contract, doar că i se mărea salariul? Este normal ca eu, ca administrator, președinte al clubului, să am grijă ca acești jucători crescuți de noi să fie legați de club.

Mi se pare un lucru normal să protejez clubul, ca jucătorii crescuți de noi să aibă contracte pe termen cât mai lung. Păi ce fac acum, semnez din 6 în 6 luni și apoi mă trezesc că pleacă jucătorul?”, a precizat Cristian Bobar, conform sursei menționate anterior.