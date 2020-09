Situație neobișnuită în județul Olt! Un candidat susține că nu și-a regăsit nici măcar propriul vot pe procesul verbal al secției

Rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie au scos la iveală nu doar victorii zdrobitoare ale candidaților care erau favoriți să obțină noi mandate de primari, ci și situații mai puțin obișnuite. De pildă, Sandu Crăciun, intrat în cursa pentru postul de edil al orașului Piatra-Olt, județul Olt, susține că nu și-a regăsit nici măcar propriul vot pe procesul verbal al secției la care a fost arondat, în ciuda faptului că și-a exercitat acest drept.

Ba mai mult, candidatul USR-PLUS a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din care reiese că nu a primit niciun vot, deși s-a prezentat duminică la urne alături de soție și cei doi copii. Ulterior, într-un interviu acordat pentru Digi 24, acesta a anunțat că va depune plângere la Parchet pentru fraudă electorală, întrucât primarul social-democrat a câștigat „cu peste o mie de voturi deasupra PNL, care stătea foarte bine aici”.

„Toată tărășenia ține de moralitate, vreau ca pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Că e un vot, că-s 100, că-s 1.000… să fie concretizate în procesul verbal. Probabil că organele competente vor desluși această enigmă”, a mai spus Sandu Crăciun.

„Cu toate că având prieteni mulți, neamuri, rude, familie, sunt în stare unii să jure pe Biblie că m-au votat, nu apare nimeni. Nici membrii familiei, copiii mei s-au deplasat din București ca să mă susțină, și-au făcut viza de flotant, m-au votat și nu apar nici ei.

Practic, nici zero, că pe procesul verbal încheiat e tras o liniuță în dreptul rubricii Alianța USR-PLUS, pentru care am candidat. Nu cred că e o eroare umană, cred că e o fraudă.

Luni dimineață (n.r. 28 septembrie) am luat legătura cu reprezentanta noastră în secția respectivă și mi-a spus clar: noi am fost puși pe grupuri, noi am desfăcut niște buletine, iar buletinele pentru primar și consilieri locali au fost desfăcute de către președintele de comisie și alți membri”, a mai spus candidatul USR-PLUS din Piatra-Olt.

A publicat mai multe fotografii în susținerea acuzațiilor sale

„Rezultatul votului de la Piatra-Olt poate fi uluitor, din păcate! Eu, candidat la funcția de primar al orașului și respectiv la funcția de consilier local din partea Alianței USR-PLUS, am fost arondat pentru a-mi exprima votul la secția nr. 101 din Piatra Olt.

La aceeași secție de votare au fost arondați și soția, împreună cu fiul și fiica mea. Rezultatul pentru alegerea consilierilor locali, înscris pe procesul verbal, semnat și ștampilat de membrii comisiei împreună cu locțiitorul și președintele de secție: Alianța USR-PLUS: 0!!!!

Cu alte cuvinte, nici eu nu m-am votat???? Felicitări Biroului Electoral Local pentru munca depusă!!! Domnule judecător Arabela Fănel, vi se pare normal ce s-a întâmplat????”, a scris Sandu Crăciun pe contul său de Facebook. Acesta a atașat mesajului și o fotografie din care reiese că nu a primit niciun vot.