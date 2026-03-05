Situație neverosimilă în Premier League! Fotbalistului i s-a interzis să mai ridice greutăți în sala de forță

ADVERTISEMENT

Mijlocașul spaniol al lui West Ham United, Adama Traore, a primit interdicție la sala de forță de la Nuno Espirito Santo. Antrenorul portughez nu îi va mai permite „bestiei” să mai ridice greutăți, deoarece masa musculară exceisvă îi afectează calitățile atletice.

Mijlocașul lui West Ham United nu a prins foarte multe minute pentru echipa londoneză, iar Nuno Espirito Santo a vorbit despre acest lucru. Fostul jucător al Barcelonei nu a reușit să se integreze prea bine în echipa ce luptă pentru a se salva de la retrogradare, iar antrenorul lusitan a găsit cauză pentru care Traore nu se ridică la așteptările sale.

El este de părere că , iar din această cauza „Fizicul și genetica lui sunt incredibile, dar ar trebui să evite sala. I-am spus deja că nu mai poate merge. Este ceva ce trebuie să realizeze, că deja ridică prea multe greutăți. Va face exerciții preventive la sală, dar nu va ridica greutăți mari.

„Adama este un jucător unic. Nu există mulți jucători în lume cu viteza și abilitatea lui în situații unu-la-unu. Este un talent de care vom profita, dar va dura ceva timp. Trebuie să se adapteze și să înțeleagă dinamica echipei. A demonstrat asta în Spania și Anglia, așa că vorbim despre un jucător de foarte înalt nivel”, a declarat Nuno Espirito Santo.

„De exemplu, avem cazul opus cu Airidas Golambeckis, un fundaș din echipa sub 21 de ani, care petrece multe ore la sală pentru că trebuie să se îngrașe”, a mai spus lusitanul.

Ce spunea Adama Traore despre genetica sa în urmă cu 4 ani

După mai multe sezoane bune la Wolves, Adama Traore a prins transferul vieții. Spaniolul s-a întors la clubul care l-a crescut, FC Barcelona, însă nu a reușit să se impună în formația catalană. În puținele apariții pe Camp Nou, el a uimit pe toată lumea prin aspectul său, iar în acest context a discutat despre dieta și antrenamentele sale.

Ibericul a recunoscut că nu este un adept al ridicării de greutăți, ci doar își dezvoltă masa musculară foarte rapid, fără un efort ieșit din comun: „Nu trag foarte mult de fiare. Genetica mea este în așa fel încât mă ajută să-mi cresc masa musculară foarte repede. Fac alte exerciții, fiecare persoană trebuie să-și facă programul în funcție de ce i se potrivește. Secretul este să îți cunoști corpul.

Mi-am crescut masa musculară foarte mult prin antrenament, odihnă și mâncare. Alimentația este esențială și consider că este o parte crucială în acest proces. Apa este, de asemenea, foarte importantă, deși eu cred că nu beau destulă. Am și o dietă balansată și încerc tot felul de rețete sănătoase”, spunea Adama Traore în timpul perioadei sale de la Barcelona, conform