Sport

Situație neverosimilă în Premier League! Fotbalistului i s-a interzis să mai ridice greutăți în sala de forță

Un fotbalist din Premier League se confruntă cu o situație cel puțin ciudată! Clubul i-a dat interdicție la ridicat greutăți în sala de forță după ce masa sa musculară s-a dezvoltat excesiv
Ciprian Păvăleanu
05.03.2026 | 07:10
Situatie neverosimila in Premier League Fotbalistului i sa interzis sa mai ridice greutati in sala de forta
Antrenorul lui West Ham i-a dat interzis lui Adama Traore la ridicat de greutăți în sala de forță. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Mijlocașul spaniol al lui West Ham United, Adama Traore, a primit interdicție la sala de forță de la Nuno Espirito Santo. Antrenorul portughez nu îi va mai permite „bestiei” să mai ridice greutăți, deoarece masa musculară exceisvă îi afectează calitățile atletice.

Adama Traore nu mai are voie să ridice greutăți! Antrenorul lui West Ham i-a dat interzis la sala de forță

Mijlocașul lui West Ham United nu a prins foarte multe minute pentru echipa londoneză, iar Nuno Espirito Santo a vorbit despre acest lucru. Fostul jucător al Barcelonei nu a reușit să se integreze prea bine în echipa ce luptă pentru a se salva de la retrogradare, iar antrenorul lusitan a găsit cauză pentru care Traore nu se ridică la așteptările sale.

El este de părere că musculatura sa excesivă îi dăunează în joc, iar din această cauza i-a interzis să mai ridice greutăți în sala de forță. „Fizicul și genetica lui sunt incredibile, dar ar trebui să evite sala. I-am spus deja că nu mai poate merge. Este ceva ce trebuie să realizeze, că deja ridică prea multe greutăți. Va face exerciții preventive la sală, dar nu va ridica greutăți mari.

ADVERTISEMENT

„Adama este un jucător unic. Nu există mulți jucători în lume cu viteza și abilitatea lui în situații unu-la-unu. Este un talent de care vom profita, dar va dura ceva timp. Trebuie să se adapteze și să înțeleagă dinamica echipei. A demonstrat asta în Spania și Anglia, așa că vorbim despre un jucător de foarte înalt nivel”, a declarat Nuno Espirito Santo.

ADVERTISEMENT
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a...
Digi24.ro
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile

„De exemplu, avem cazul opus cu Airidas Golambeckis, un fundaș din echipa sub 21 de ani, care petrece multe ore la sală pentru că trebuie să se îngrașe”, a mai spus lusitanul.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă

Ce spunea Adama Traore despre genetica sa în urmă cu 4 ani

După mai multe sezoane bune la Wolves, Adama Traore a prins transferul vieții. Spaniolul s-a întors la clubul care l-a crescut, FC Barcelona, însă nu a reușit să se impună în formația catalană. În puținele apariții pe Camp Nou, el a uimit pe toată lumea prin aspectul său, iar în acest context a discutat despre dieta și antrenamentele sale.

Ibericul a recunoscut că nu este un adept al ridicării de greutăți, ci doar își dezvoltă masa musculară foarte rapid, fără un efort ieșit din comun: „Nu trag foarte mult de fiare. Genetica mea este în așa fel încât mă ajută să-mi cresc masa musculară foarte repede. Fac alte exerciții, fiecare persoană trebuie să-și facă programul în funcție de ce i se potrivește. Secretul este să îți cunoști corpul.

ADVERTISEMENT

Mi-am crescut masa musculară foarte mult prin antrenament, odihnă și mâncare. Alimentația este esențială și consider că este o parte crucială în acest proces. Apa este, de asemenea, foarte importantă, deși eu cred că nu beau destulă. Am și o dietă balansată și încerc tot felul de rețete sănătoase”, spunea Adama Traore în timpul perioadei sale de la Barcelona, conform The Sun.

Dezvăluiri incredibile! Starul lui Real Madrid a jucat din 2023 cu o ruptură...
Fanatik
Dezvăluiri incredibile! Starul lui Real Madrid a jucat din 2023 cu o ruptură parțială de ligament
Mihai Popa vede partea plină a paharului după eliminarea lui CFR Cluj din...
Fanatik
Mihai Popa vede partea plină a paharului după eliminarea lui CFR Cluj din Cupa României Betano: „Seria de invincibilitate continuă!”
Andrei Vochin, despre cheia unui sezon de vis pentru olteni: „Transferurile care au...
Fanatik
Andrei Vochin, despre cheia unui sezon de vis pentru olteni: „Transferurile care au schimbat destinul Craiovei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu mai vrea la FCSB! Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar...
iamsport.ro
Nu mai vrea la FCSB! Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar slabe șanse să mai rămână
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!