Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. Video

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FCSB a renunțat în această perioadă de mercato la 9 jucători, astfel că Latifundiarul din Pipera s-a bucurat cel mai tare că a scăpat de David Kiki (32 de ani), fotbalist care mai avea un an de contract cu roș-albaștrii. După plecarea de la echipa lui Marius Baciu, internaționalul din Benin a ajuns într-o situație mai puțin plăcută.

David Kiki se antrenează singur

Dublu campion al României, atât cu Farul Constanța, cât și cu FCSB, Fundașului stânga i-a fost reziliat contractul început la 1 iulie 2024 și nu și-a găsit încă echipă. Cu toate acestea, chiar dacă nu are angajament, Kiki vrea să rămână în formă.

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Internaționalul din Benin a postat un clip pe contul personal de Instagram în care se antrenează de unul singur în parcuri sau în împrejurimile stadionului Arena Națională. Deși situația pare una dificilă, David Kiki nu pare îngrijorat deloc. Fundașul stânga este optimist, iar mesajul care a însoțit videoclipul postat este unul în limba franceză și transmite „Fără scuze, doar muncă!”. În 24 de ore, Kiki a primit peste 1200 de likeuri la clipul de pe Instagram. Aprecierile au venit inclusiv de la unii dintre foștii săi colegi, Adrian Șut, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Daniel Bîrligea, Dennis Politic sau Risto Radunovic.

Gigi Becali s-a bucurat că a scăpat de „ciurucul” Kiki

David Kiki a jucat la FCSB timp de doi ani, dar nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră. Plătit cu 12.000 de euro pe lună, internaționalul din Benin a evoluat în doar 17 meciuri și nu a fost niciodată pe placul lui Gigi Becali. Ba, mai mult, patronul roș-albaștrilor și-a frecat mâinile de bucurie când a scăpat de Kiki și a transmis că nu va mai aduce la echipă astfel de „ciurucuri”.

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„Bucuria fanilor, am adus un jucător, azi cercetez încă 5, un atacant şi patru mijlocaşi, din care aleg unul. Dar nu ne grăbim. Toată lumea tatonează. Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki sau ca Vasilică, Ionică. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc. Vine Meme să vorbim de un atacant şi 4 mijlocaşi. Nu vă mai zic, câ dacă spun ceva, gata ei, cioflingarii, imediat călare cioflingarii. Mândria nu mă lasă. Lixandru, nu ştiu, are o ofertă. Lixandru şi Pantea”, a spus Becali, pe 25 iunie, ziua în care a împlinit 68 de ani.

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