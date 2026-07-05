Sport

Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. Video

Nu mai puțin de 9 jucători au plecat de la FCSB în această vară. Dintre aceștia, unul l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care l-a numit „ciuruc”. Acum, fotbalistul a ajuns într-o situație jenantă
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 10:30
Situatie penibila pentru ciurucul lui Gigi Becali de la FCSB Unde a ajuns sa se antreneze Video
SPECIAL FANATIK
Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a renunțat în această perioadă de mercato la 9 jucători, astfel că Gigi Becali a făcut o economie la salarii de 1.632.000 euro. Latifundiarul din Pipera s-a bucurat cel mai tare că a scăpat de David Kiki (32 de ani), fotbalist care mai avea un an de contract cu roș-albaștrii. După plecarea de la echipa lui Marius Baciu, internaționalul din Benin a ajuns într-o situație mai puțin plăcută.

David Kiki se antrenează singur

Dublu campion al României, atât cu Farul Constanța, cât și cu FCSB, David Kiki a fost pus pe liber în această vară de gruparea roș-albastră. Fundașului stânga i-a fost reziliat contractul început la 1 iulie 2024 și nu și-a găsit încă echipă. Cu toate acestea, chiar dacă nu are angajament, Kiki vrea să rămână în formă.

ADVERTISEMENT

Internaționalul din Benin a postat un clip pe contul personal de Instagram în care se antrenează de unul singur în parcuri sau în împrejurimile stadionului Arena Națională. Deși situația pare una dificilă, David Kiki nu pare îngrijorat deloc. Fundașul stânga este optimist, iar mesajul care a însoțit videoclipul postat este unul în limba franceză și transmite „Fără scuze, doar muncă!”. În 24 de ore, Kiki a primit peste 1200 de likeuri la clipul de pe Instagram. Aprecierile au venit inclusiv de la unii dintre foștii săi colegi, Adrian Șut, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Daniel Bîrligea, Dennis Politic sau Risto Radunovic.

Gigi Becali s-a bucurat că a scăpat de „ciurucul” Kiki

David Kiki a jucat la FCSB timp de doi ani, dar nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră. Plătit cu 12.000 de euro pe lună, internaționalul din Benin a evoluat în doar 17 meciuri și nu a fost niciodată pe placul lui Gigi Becali. Ba, mai mult, patronul roș-albaștrilor și-a frecat mâinile de bucurie când a scăpat de Kiki și a transmis că nu va mai aduce la echipă astfel de „ciurucuri”.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

„Bucuria fanilor, am adus un jucător, azi cercetez încă 5, un atacant şi patru mijlocaşi, din care aleg unul. Dar nu ne grăbim. Toată lumea tatonează. Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki sau ca Vasilică, Ionică. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc. Vine Meme să vorbim de un atacant şi 4 mijlocaşi. Nu vă mai zic, câ dacă spun ceva, gata ei, cioflingarii, imediat călare cioflingarii. Mândria nu mă lasă. Lixandru, nu ştiu, are o ofertă. Lixandru şi Pantea”, a spus Becali, pe 25 iunie, ziua în care a împlinit 68 de ani.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
  • 1312 minute a bifat David Kiki în tricoul celor de la FCSB
  • 52 de selecții are fundașul stânga la prima reprezentativă a Beninului

David Kiki se antrenează prin parcuri

Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un...
Fanatik
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
„M-a enervat rau de tot”. Kylian Mbappe, în război cu eroul Paraguayului la...
Fanatik
„M-a enervat rau de tot”. Kylian Mbappe, în război cu eroul Paraguayului la CM 2026
Mihai Stoica, scos din sărite de arbitrajul de la Paraguay – Franța: „Premiul...
Fanatik
Mihai Stoica, scos din sărite de arbitrajul de la Paraguay – Franța: „Premiul fair-play!” . Răspuns de la distanță al lui Zlatan Ibrahimovic
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul...
iamsport.ro
Un club de tradiție urmează să intre în faliment! Cine îi ia locul în campionat: 'Ea e moartă, la revedere, noua echipă e deja înscrisă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!