Situație rar întâlnită! Albanezii i-au șocat pe olteni înainte de Craiova – Egnatia

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, niciun albanez nu a achiziționat vreun tichet pentru deplasarea în Bănie. Situația contrastează puternic cu precedentele meciuri europene ale Universității Craiova din ultimii ani, când Mainz a venit cu peste 1.000 de suporteri, iar Getafe și Sparta Praga au avut galerii de câteva sute de persoane.

Niciun fan al Egnatiei nu și-a cumpărat bilet pentru meciul cu Universitatea Craiova!

, în etapa a treia din faza principală a Conference League. Oltenii vor beneficia de sprijinul propriilor suporteri, însă adversarii din Albania nu vor avea o galerie în sectorul rezervat vizitatorilor.

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Din informațiile FANATIK, niciun suporter al Egnatiei nu a cumpărat bilet până miercuri seară pentru confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, deși clubul din Bănie a pus tichete la dispoziția fanilor albanezi.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Egnatia este singura formație albaneză prezentă în faza principală a unei competiții europene, iar partida de la Craiova reprezintă un meci important pentru parcursul său continental.

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În ultimele două sezoane, stadionul „Ion Oblemenco” a găzduit galerii venite de la mii de kilometri distanță. Unele au fost impresionante, cum s-a întâmplat în cazul lui Mainz, în timp ce altele au numărat doar câțiva suporteri, precum cea a formației Ararat-Armenia sau KuPS. În schimb, pentru duelul cu Egnatia, numărul biletelor cumpărate de suporterii oaspeților este zero.

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Mainz a adus peste 1.000 de suporteri la Craiova! Germanii au făcut spectacol pe străzile orașului

Cel mai spectaculos exemplu de galerie străină prezentă în Bănie rămâne cel al formației Mainz, care a întâlnit Universitatea Craiova pe 27 noiembrie 2025, în Conference League.

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Suporterii echipei din Bundesliga au organizat o deplasare impresionantă în România. O parte dintre ei au ajuns în Bănie cu avioane charter, iar prezența germanilor s-a făcut simțită încă dinaintea partidei.

Fanii lui Mainz au luat cu asalt Centrul Vechi al Craiovei, unde au cântat, au fluturat steaguri și fulare în culorile clubului și au atras privirile localnicilor. Vizita germanilor a coincis și cu perioada Târgului de Crăciun, astfel că mulți dintre suporterii oaspeților au profitat de ocazie pentru a admira decorațiunile și instalațiile luminoase din centrul orașului.

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FANATIK a surprins atunci imagini spectaculoase cu fanii lui Mainz, care au transformat deplasarea europeană într-o adevărată sărbătoare.

Atmosfera s-a mutat, apoi, pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde galeria germană și-a încurajat echipa pe durata confruntării cu Universitatea Craiova.

Nu mai puțin de 1.048 de suporteri ai lui Mainz au fost prezenți în tribune, potrivit cifrei oficiale anunțate de campioana României. A fost una dintre cele mai numeroase și spectaculoase galerii străine care au ajuns la Craiova în ultimii ani.

Getafe a venit cu aproximativ 300 de suporteri, iar Sparta Praga a avut 373 de fani în Bănie

Și alte adversare europene ale Universității Craiova au fost însoțite de galerii importante. În actualul sezon, Getafe a beneficiat de susținerea a aproximativ 300 de suporteri spanioli la meciul disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Clubul din La Liga le-a oferit bilete gratuite fanilor care au decis să facă deplasarea în România. Spaniolii au parcurs o distanță considerabilă pentru a-și încuraja favoriții, iar prezența lor în Bănie a demonstrat că inclusiv o deplasare europeană complicată poate atrage câteva sute de suporteri.

Un alt exemplu este Sparta Praga, care a întâlnit Universitatea Craiova în decembrie 2025. Formația din Cehia a avut 373 de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco”. Deplasarea cehilor a fost îngreunată de condițiile meteorologice, ceața provocând probleme traficului aerian. Cu toate acestea, sute de fani au reușit să ajungă în Craiova pentru a asista la partidă.

La fel ca germanii de la Mainz, o parte dintre suporterii Spartei au profitat de vizita în România pentru a descoperi orașul și Târgul de Crăciun.

Ararat-Armenia a avut doar trei suporteri la Craiova

Nu toate echipele care au vizitat stadionul „Ion Oblemenco” au beneficiat însă de susținerea a sute de fani. Un caz inedit s-a înregistrat la partida dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, disputată în august 2026, în preliminariile competițiilor europene. Doar trei suporteri ai formației armene au fost prezenți în tribune, într-un stadion dominat de fanii olteni.

FANATIK i-a fotografiat atunci pe cei trei susținători, doi bărbați și o femeie, care au făcut deplasarea până în România pentru a-și încuraja echipa. Chiar dacă au fost extrem de puțini, armenii nu și-au lăsat favoriții fără sprijin.

O galerie redusă a avut și Istanbul Başakşehir, adversara Universității Craiova din playoff-ul Conference League, în august 2025. La meciul din Bănie au fost anunțate prezența a aproximativ 20–27 de suporteri turci în sectorul destinat oaspeților. Așadar, nici măcar echipele care au venit cu galerii foarte mici nu s-au aflat în situația Egnatiei.