Situație scandaloasă în Gaza la nici o lună de la pacea lui Trump. Mărturiile dureroase ale palestinienilor

Situație scandaloasă în Gaza la nici măcar o lună de când președintele Trump a anunțat triumfător pacea dintre Israel și Palestina. Ce se întâmplă în teritoriu, de fapt?
Dan Suta
31.10.2025 | 15:37
Situatie scandaloasa in Gaza la nici o luna de la pacea lui Trump Marturiile dureroase ale palestinienilor
SPECIAL FANATIK
Ce se întâmplă în Gaza la aproape o lună de la pacea lui Trump. Foto-montaj: FANATIK
N-a trecut nici o lună de la pacea anunțată de Trump între Israel și Palestina, căci situația din Gaza este în continuare una critică. O prestigioasă publicație americană vine cu dezvăluiri dramatice.

Ce se întâmplă în Gaza la aproape o lună de la pacea anunțată de Donald Trump

Deși atacurile aeriene israeliene au ucis 109 persoane marți, 28 octombrie 2025, în Gaza, majoritatea civili, 46 dintre ei copii, președintele american, care s-a proclamat promotor al păcii, susține că armistițiul dintre Hamas și Israel este încă valabil.

Printre palestinienii din Gaza care au supraviețuit atacurilor din 28 octombrie, există o convingere tot mai mare că acordul de încetare a focului există doar pe hârtie, oferind o acoperire diplomatică ce permite Israelului să atace în continuare. Publicația The Intercept a întrebat 60 de locuitori din Gaza, mulți dintre ei studenți, dacă aceștia cred că armistițiul stă în picioare. 50 dintre ei spun că este fals, în timp ce restul cred că e în vigoare ori că e unul destul de fragil.

Atacurile continuă: 200 de morți de când s-a încheiat armistițiul

Locuitorii au descris nopți pline de explozii și dimineți întunecate de tensiune. Scenele descrise de palestinieni, la care au fost martori în ultimele zile, nu seamănă deloc cu pacea. „Am intrat în panică și am început să tremur”, povestește Aya Nasser, o studentă de 20 de ani din Gaza, care se afla în pat când, după miezul nopții, a auzit o rachetă israeliană explodând la doar 30 de metri de casa ei.

Nasser a aflat ulterior că în locuința devastată din vecinătate nouă oameni și-au pierdut viața: o bunică, un tată, o noră, patru copii și patru nepoți. O familie întreagă, cu alte cuvinte. De când a intrat în vigoare armistițiul au existat trei atacuri sângeroase care au afectat, printre altele, tabăra Al-Nuseirat.

Când Israelul și-a anunțat atacurile de marți, Hala, o altă tânără de 20 de ani, făcea cumpărături de la piață pentru nunta ei. S-a grăbit să se întoarcă acasă în Nuseirat, s-a băgat la somn și, dintr-odată a fost trezită când o rachetă a lovit casa vecinului ei. După câteva ore, a aflat că printre morții acelui atac se număra și o parte a familiei logodnicului ei.

„Nu există nicio îndoială că vorbim despre un atac asupra civililor”

„Nu există niciun armistițiu”, spune Hala. În apărarea sa, Israelul a precizat că atacurile din 28 octombrie au vizat câțiva luptători ai Hamas de rang înalt, însă moartea a zeci de copii spun o cu totul altă poveste. Morten Rostrup, un doctor care lucrează cu echipa „Medici fără Frontiere” la Spitalul al-Aqsa din orașul Gaza, a declarat că după atacurile israeliene a tratat mulți copii răniți în camera de gardă. „Nu există nicio îndoială că vorbim despre un atac asupra civililor”, e de părere medicul.

Același bombardament a forțat-o pe profesoara Esraa, în vârstă de 28 de ani, și pe copii, să părăsească locuința din Al-Zawaida, care fusese deja avariată de atacurile anterioare.

Chiar și după ce armata israeliană a anunțat în dimineața de miercuri, 29 octombrie, că a fost reluat armistițiul, un alt atac produs în zona Beit Lahiya, ucigând două persoane. Cei 109 palestinieni uciși marți reprezintă aproximativ jumătate din cei 200 de morți declarate de la semnarea acordului de încetare a focului din 10 octombrie. Pe parcursul războiului, 66.000 de palestinieni și-au pierdut viața în Gaza, însă se presupune că numărul este mult mai mare în realitate.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik.
