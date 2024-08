Situație șocantă pentru Florin Dumitrescu, în noul sezon MasterChef: “Ne-a adus să sugem pietre”

Florin Dumitrescu a dezvăluit, pentru FANATIK, secrete din culisele show-ului MasterChef! Cel mai tare cooking show, prezentat de Gina Pistol, care îi are ca membri ai juriului pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, va avea premiera pe 10 septembrie, de la ora 20:30. Emisiunea va fi difuzată în fiecare luni și marți, la Pro Tv.

Florin Dumitrescu, jurat MasterChef: “Am acceptat cu greu chestia asta”

Bucătarii amatori, veniți să se lupte în preparate pentru a demonstra că merită să câștige titlul de MasterChef România 2024, i-au lăsat cu gura căscată pe cei trei Chefi. însă i-a șocat de-a dreptul, după cum ne-a mărturisit Florin Dumitrescu!

Mai exact, concurentul a venit în fața juraților MasterChef cu niște… pietre gătite în sos și i-a invitat să guste minunăția preparată de el. Reacția lor a fost uluitoare, iar concurentul i-a convins cu greu să guste delicatesa.

”Am avut niște momente foarte interesante. Unul dintre ele a fost când un concurent care, bineînțeles că ne-a șocat, ne-a adus să sugem pietre. La propriu, da… asta a fost și reacția noastră, ’e o farsă’. E un Dish din Asia. Sunt niște pietre de râu care se spală și se trag într-un sos. Practic iei piatra în gură și te bucuri de sosul respectiv.

Noi am acceptat cu greu chestia asta. Dar am făcut-o și chiar a fost foarte interesant. Iar concurentul respectiv e unul dintre puținii concurenți pe care i-am văzut sezonul acesta și pe care eu aș paria că va intra în Horeca.

Da, senzațional! Avem niște concurenți mișto, concurenți de la care avem și noi ce învăța, concurenți creativi”, a declarat Chef Florin Dumitrescu pentru FANATIK.

Ce înseamnă “șorțul de aur”, la MasterChef?

Cheful spune că sunt și anumiți concurenți, în acest sezon, care practic trec direct în etapa bucătăriei. Aceștia primesc “șorțul de aur” și astfel, reușesc să treacă peste niște etape.

”Avem și șorțul de aur. Practic cel care îl primește merge direct în etapa bucătăriei. O să vă bucurați de audiții. Ne-am distrat teribil”, explică vedeta Pro Tv.

Vara aproape că a trecut, iar Florin Dumitrescu a reușit să plece în vacanță doar o scurtă perioadă. Asta pentru că a avut filmări la MasterChef. Chiar și așa, acesta ne-a spus că” programul este unul decent, față de cum era obișnuit în trecut.

”Am prins și două vacanțe, scurte, ce-i drept, pentru că am fost implicat în tot procesul ăsta de a filma MasterChef. Am petrecut vara la muncă, m-am bucurat de aerul condiționat din platou, adică a fost super ok”.

Florin Dumitrescu: “Filmăm undeva la 8 ore, 10 ore pe zi. E foarte lejer, foarte ok. Eram obișnuiți cu mult mai multe ore”

Cunoscutul jurat de la MasterChef a mai dezvăluit că a fost nevoit să-și anuleze o escapadă cu familia, din cauza unui zbor, nicidecum din cauze profesionale. Conform spuselor lui, filmările de la emisiune sunt foarte bine organizate comparativ cu ce se întâmpla în anii trecuți.

”Vacanțe? Am stat 4 zile într-un loc, 4 zile într-un loc, la distanță de o lună și tocmai mi-am anulat vacanța pe care o aveam în septembrie. Pentru că e greu să spui în perioada asta, s-au schimbat niște date de zbor și am preferat să renunț. Pierdeam o zi din vacanță și am zis că n-avea sens pentru 4 zile să zbor 4 ore, să merg cu mașina 6 (n.r. ore).

Nu am anulat-o din cauza filmărilor. Filmările sunt bine organizate, sunt foarte bine organizate. Filmăm undeva la 8 ore, 10 ore pe zi. E foarte lejer, foarte ok. .”, a mai spus Chef Florin Dumitrescu.