Situaţie teribilă la CSA Steaua: “Nu mai putem lua jucători! Mi-am dorit să plec, era gata”

Daniel Oprița a vorbit din nou despre situația foarte complicată din prezent de la Steaua! Ce a spus antrenorul echipei din Ghencea
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.08.2025 | 07:30
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Oprița a explicat din nou că Steaua nu mai poate în acest moment să legitimeze noi jucători, din cauza faptului că bugetul de salarii a atins deja limita maximă.

Daniel Oprița, despre situația foarte dificilă de la Steaua din punct de vedere financiar și sportiv: „Nu mai avem buget de salarii”

De asemenea, antrenorul echipei din Ghencea a vorbit și despre episodul petrecut înainte de startul acestui sezon, când el a fost foarte aproape să semneze cu Sepsi Sf. Gheorghe, dar în cele din urmă acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât mai avea la acel moment un an de contract cu formația roș-albastră, iar înțelegerea nu putea fi reziliată, conform unei clauze.

În plus, fostul atacant s-a referit și la duelul dintre Steaua și UTA din play-off-ul actualei ediții de Cupa României, dar și la situația existentă în continuare referitoare la interdicția „militarilor” de a promova în Superliga.

Nu în ultimul rând, Oprița a punctat iar câteva aspecte legate de meciul jucat recent în compania celor de la CS Dinamo, încheiat la egalitate, scor 0-0, pe stadionul „Arcul de Triumf” în etapa a treia din Liga 2.

Antrenorul a rememorat episodul în care a fost aproape de plecarea la Sepsi: „Mi-am dorit, am fost în discuții, normal că este frustrant””

„Nu mai avem buget de salarii să mai putem lua jucători. Știam de la început, așa ne-am încadrat în bugetul care ni s-a dat. Chiar mai aveam nevoie, schimbări nu am. Nu prea avem soluții, acum, după accidentarea lui Beța, și mai…

Știam lucrul ăsta, doar că s-au aglomerat acum meciurile astea, și meciuri grele. Nu știu dacă se mai poate întâmpla ceva, nu cred. Pentru jucătorii care sunt sub contrat acum ne încadrăm. Doar că ăsta a fost bugetul care ni s-a dat.

Mai întâi să intrăm în grupe. Avem încredere, nu e nicio problemă până la urmă, dar știm că UTA, chiar am spus când am văzut UTA, când m-am uitat la tragere, să trecem de asta și…

Nu aș vrea să vorbesc despre asta, că am rămas aici și… Dar eu mi-am dorit, am fost în discuții, la momentul ăla eram gata la Sepsi, deci înseamnă că mi-am dorit. Dacă nu s-a rezolvat, acum sunt aici, nu mai pot să spun că îmi pare rău, pentru că am adus jucătorii pe care i-am adus, am format aici o echipă și trebuie să mă gândesc numai aici. Nu mai contează ce a fost, mă uit la viitor.

Normal că este (n.r. frustrant), îi văd și pe ceilalți (n.r. antrenori), unii au terminat în spatele meu și sunt la Liga 1. Normal că tu rămâi pe loc și e clar că mi-aș fi dorit și să fiu acolo. M-am legat așa și de grupul ăsta, de club, mi-aș fi dorit să fiu cu Steaua în prima ligă, așa era cel mai frumos și cel mai bine.

Ce a spus despre egalul cu CS Dinamo

(n.r. Despre meciul cu CS Dinamo) Da, au fost mulți (n.r. suporteri), eu de aia am spus și la conferință și le-am spus și jucătorilor, chiar azi am discutat cu ei, chiar mi-a fost rușine, eu le-am spus. Cum se simt ei? Să te duci în fața lor și să…

Dar mai sunt meciuri de genul ăsta, când prinzi o zi mai puțin bună. Deși noi am dominat, am controlat jocul, dar toată lumea se aștepta la noi să fim mai buni, să câștigăm, mai ales că am avut și suporterii alături de noi.

Trebuia să fie altfel, dar se pare că, nu știu, poate a fost presiunea mai mare pe jucătorii noștri, care nu sunt nici ei jucători despre care să zici că sunt obișnuiși cu această atmosferă. Nu a fost un derby, pentru că nu au fost suporteri de la ei. Atunci e derby, nu?”, a spus Daniel Oprița la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Oprița, ultimele detalii despre situația financiară de la Steaua

