Siyabona Ngezana pleacă din România! Ratează FCSB – Rapid

Siyabona Ngezana, fundașul celor de la FCSB, ratează meciurile campioanei României din finalul anului 2025. Ce se întâmplă cu apărătorul din Africa de Sud
Alex Bodnariu
01.12.2025 | 15:45
Siyabona Ngezana pleaca din Romania Rateaza FCSB Rapid
Noi probleme pentru FCSB! Ngezana pleacă din România
Veste de ultimă oră pentru Ngezana. Fundașul de la FCSB va participa la Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 19 ianuarie). Campioana României va rămâne astfel fără stoperul din Africa de Sud pe finalul anului.

Lovitură pentru FCSB! Ngezana, convocat la Cupa Africii pe Națiuni

Naționala Africii de Sud va juca în luna decembrie la Cupa Africii pe Națiuni, într-o grupă cu Angola, Egipt și Zimbabwe. Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, a primit vestea că a fost convocat la lotul naționalei Bafana Bafana.

Astfel, sud-africanul va fi indisponibil pe finalul lunii decembrie și, 100%, va rata derby-ul cu Rapid, pe care FCSB îl va juca pe Arena Națională din postură de gazdă, cel mai probabil pe data de 21 decembrie. Elias Charalambous are mari bătăi de cap în zona respectivă. Dawa și Mihai Popescu sunt accidentați.

Gigi Becali, nemulțumit de evoluțiile lui Ngezana

În schimb, vestea este una excelentă pentru Ngezana. Fundașul din Africa de Sud a fost criticat inclusiv de Gigi Becali și Mihai Stoica pentru gafele repetate din ultimele meciuri. Totuși, el a fost convocat la națională și, dacă va avea evoluții bune, ar putea ajunge și la Campionatul Mondial.

(n.r. – Va mai fi folosit?) „Cum adică? Păi avem altul? Abia avem doi fundași centrali, cum să nu joace? Te superi dacă ai cu cine să îl schimbi. Dar dacă nu am cu cine să bag, joc cu el, ce să fac? Am făcut acolo o improvizație”, spune Gigi Becali despre fundaș, după meciul cu Farul.

Pe cine mai pierde FCSB. Jucătorii care merg la Cupa Africii pe Națiuni

Naționala Africii de Sud are locul asigurat la Campionatul Mondial de anul viitor, iar Ngezana vrea cu orice preț să joace în America. Cupa Africii pe Națiuni se dispută în perioada 21 – 30 decembrie.

Ngezana nu este singurul jucător de la FCSB care merge la turneul african. David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda) vor rata și ei meciurile de pe finalul anului 2025, cu Unirea Slobozia, Feyenoord și Rapid. Aceștia nu vor fi prezenți nici în startul cantonamentului de iarnă.

