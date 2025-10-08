Siyabonga Ngezana a luat-o pe urmele lui Denis Alibec! Ce a postat fundașul lui FCSB

Neconvocat la naționala Africii de Sud, Siyabonga Ngezana, fundașul de la FCSB, se relaxează jucându-se pe consolă și urmărind meciuri de fotbal.

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana nu a fost convocat la naționala Africii de Sud

pentru meciurile de Zimbabwe și Rwanda, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Suspendat pentru primul joc, Hugo Broos a preferat să nu-l mai cheme pe fundașul de la FCSB după ce a pățit în ultima partidă, cu Lesotho, când a .

„Ceea ce trebuie făcut pentru a ne asigura că astfel de greșeli nu se mai întâmplă este să ne asigurăm că luăm notițe în fiecare meci. Este atât de simplu.

ADVERTISEMENT

Reiterez, nimeni nu ar trebui să fie învinovățit pentru asta, pentru că a fost o greșeală. Adică, chiar dacă jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, apoi suspendat doi ani mai târziu, atunci trebuie să înțelegem cu siguranță că a fost greșeala tuturor.

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și toată lumea știe acum că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Și nu se va mai întâmpla pentru că Ngezana este suspendat și cu toții am luat notițe de asta.

ADVERTISEMENT

Deci, aceasta este o lecție bună pentru noi. Pentru că acum avem aproximativ 25 de oameni și echipa mea tehnică va lua notițe despre astfel de lucruri. Nu putem rata Cupa Mondială din America din cauza unor astfel de greșeli”, a spus selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos.

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana se joacă și el pe consolă, la fel ca Denis Alibec

Fără meciuri și antrenamentele intense ale preparatorului fizic Thomas Neubert, Siyabonga Ngezana se relaxează cu jocurile pe consolă. Stoperul de la FCSB a postat pe contul oficial de Instagram o fotografie în care urmărește un meci de fotbal și se joacă celebrul „Call of Duty”.

La clubul roș-albastru, expertul de serviciu la jocurile shooter este Denis Alibec. Atacantul repatriat în această vară de la Farul Constanța este un mare împătimit de Counter-Strike. De altfel, inclusiv șeptarul lui Gigi Becali a mărturisit că dacă nu ar fi avut acest viciu ar fi avut o carieră mai bogată.

ADVERTISEMENT

(n.r. Cel mai mare viciu?) Probabil jucatul pe calculator. Asta cred. Poate eram mai sus acum, dacă nu mă jucam. Dar acolo îmi găseam eu liniștea, să zic așa. Când veneam de la antrenament sau de la meci sau când aveam o problemă, mă jucam puțin și uitam de toate problemele. Mă mai joc și acum, dar mai puțin (râde)”, a declarat Denis Alibec pentru .

Jocurile video, „interzise” la FCSB de Gigi Becali și MM Stoica

În primul mandat la FCSB, ianuarie 2017 – august 2018, Denis Alibec l-a exasperat pe Gigi Becali cu jucatul pe calculator. Văzând că fotbalistul pe care a plătit 2 milioane de euro petrece ore în șir în fața unui ecran, omul de afaceri i-a făcut o ofertă atacantului de a-i cumpăra dispozitivul de pe care se joacă.

„I-am zis: ‘Bă, ești nebun? Cum să stai 6 ore la un joc pe calculator? Păi ăla îți ia capul și mintea’. I-am zis să-l arunce sau să mi-l dea mie, dar mi-a răspuns că a dat 5.000 de euro pe el. I-am mai spus că-i dau eu banii ăia! Mi-a promis că nu se mai joacă”, spunea Gigi Becali în 2018.

Nici Mihai Stoica nu este un fan al jocurilor video. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că această activitate nu ar trebui să se regăsească în programul unui fotbalist profesionist. Pentru a-i ajuta pe jucătorii săi să scape de viciul jocurilor video, le-a dat alte idei pentru a se relaxa.

„E o mare nenorocire, e un flagel la fel de… Să nu folosesc cuvinte. Jocurile video, un flagel înfiorător, mai ales pentru sportivi. Sportivii nu-şi mai aparțin. Se antrenează şi după fug să joace FIFA, nici nu știu ce e DOTA ăsta şi nu mă interesează şi n-o să mă intereseze nimic. Asta e îndobitocirea unui om, în loc să pui mâna pe o carte.

Bine, nu citeşti o carte. Nu e problemă. Nu vrei să te uiţi la un meci, că ești fotbalist, dar nu-ți place să te uiţi. Uită-te, mă, pe Netflix, sunt seriale interesante, dacă nu suporţi să citeşti o carte. Ascultă muzică. Lasă manelele, că sunt nişte versuri prea stupide. Ascultă nişte manele mai vechi, alea merg numai la ceva cu grade (n.r. – zâmbeşte). Nu se poate aşa ceva să te joci ore întregi, să pierzi nopţi”, a pus Mihai Stoica, în noiembrie 2021, potrivit .