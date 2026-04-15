Siyabonga Ngezana a primit o nouă veste teribilă: „Locul său atârnă de un fir de ață!” I-au găsit deja înlocuitori

Siyabonga Ngezana a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ultimele două sezoane, în care formația patronată de Gigi Becali a reușit să câștige patru trofee interne. Situația fundașului a luat o turnură neașteptată în acest an, astfel că Ngezana riscă să își piardă locul în echipa națională.

Siyabonga Ngezana, out pentru Cupa Mondială?!

Prestațiile bune la FCSB l-au propulsat pe Siyabonga Ngezana la echipa națională, acolo unde evoluțiile sale au fost solide. Văzut ca un om important în lotul lui Hugo Broos, fundașul riscă să își piardă locul pentru Cupa Mondială, Africa de Sud fiind calificată la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Jurnaliștii africani notează faptul că Siyabonga Ngezana nu are meciuri în picioare în ultima perioadă, ultima sa apariție fiind în meciul cu Fenerbahce din „Faza Ligii” UEFA Europa League, disputat pe 29 ianuarie. Ziariștii au punctat și că selecționerul urmărește atent fiecare minut, iar situația fotbalistului de la FCSB „atârnă de un fir de ață”.

„Visul lui Ngezana pentru Cupa Mondială, în pericol? Siyabonga Ngezana a revenit, dar locul său la Cupa Mondială FIFA 2026 atârnă de un fir de ață. După o accidentare la genunchi, fundașul de la FCSB s-a întors, însă nu a jucat încă. Asta este problema.

Cu Hugo Broos urmărind atent, minutele jucate înseamnă totul acum. Între timp: Nkosinathi Sibisi pune presiune, Ime Okon a făcut deja pasul în față. Fără minute, nu există Cupă Mondială. Simplu. Timpul se scurge pentru Ngezana ca să demonstreze că este pregătit pentru cea mai mare scenă”, au .

Care este situația lui Ngezana la FCSB

Mihai Stoica a prezentat pe larg care este . Fundașul a refuzat să se opereze , însă, din punct de vedere medical, nu a putut evolua pe finalul sezonului regulat. După ce s-a aflat în afara lotului în lunile februarie și martie, fotbalistul african a revenit pe banca de rezervă în meciurile cu FC Botoșani și Oțelul Galați.

„Singurul accidentat mai e Ngezana, care e out. A făcut o injecție cu plasmă, speră să scape cu aia. Noi credem că o să sufere și o intervenție chirurgicală. Nu ceva complicat, care să îl ține departe mult timp, dar trebuie să o facă. Așa spun medicii.

El a decis să încerce și așa, nu ne putem opune. Măcar am elucidat misterul, nu înțelegeam ce se întâmplă cu evoluțiile jucătorului care a fost doi ani de zile impecabil. El credea că poate, însă avea doar un genunchi apt. Dacă va fi apt din punct de vedere medical, va fi util. Dacă nu, el se va antrena în cabinet”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.