Siyabonga Ngezana a semnat noul contract! Presa din Africa de Sud a reacționat imediat. Foto

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a dat o importantă lovitură de marketing. Fundașul celor de la FCSB a semnat un contract cu o casă de modă din Italia, iar vestea a ajuns până în Africa de Sud.

Siyabonga Ngezananu a fost convocat la echipa națională pentru „dubla” pe care selecționata „Bafana Bafana” o are de jucat cu Zimbabwe și Rwanda. Stoperul în vârstă de 28 de ani a rămas în România și i-a găsit de lucru în pauza competițională.

Ngezana a mers până la Cluj-Napoca . Sud-africanii au văzut pe internet imaginile postate cu internaționalul lor și au reacționat în presă.

„Fundașul Africii de Sud, Siyabonga Ngezana, își extinde stilul vestimentar colaborând cu un croitor italian specializat în articole personalizate pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Vizita semnalează interesul tot mai mare al lui Ngezana pentru moda de lux și stilul personal, iar acesta pune preț pe imaginea sa publică dincolo de terenul de fotbal.

Colaborarea lui Ngezana cu brandul evidențiază nu doar legătura tot mai mare dintre moda de lux și fotbal, ci și determinarea jucătorului de a fi o figură publică atentă la stil”, scriu jurnaliștii de la Soccer .

De ce n-a fost convocat Ngezana la naționala Africii de Sud

Selecționerul Hugo Broos a decis să nu îl convoace pe Ngezana, care a primit o etapă de suspendare la ultima acțiune din preliminariile CM 2026. Deși nu avea drept de joc decât pentru partida cu Zimbabwe, Broos a argumentat de ce nu l-a mai luat deloc pe fotbalistul campioanei României.

Antrenorul în vârstă de 73 de ani nu vrea să riște nimic după ce FIFA a decis ca reprezentativa „Bafana Bafana”

„Ceea ce trebuie făcut pentru a ne asigura că astfel de greșeli nu se mai întâmplă este să ne asigurăm că luăm notițe în fiecare meci. Este atât de simplu.

Reiterez, nimeni nu ar trebui să fie învinovățit pentru asta, pentru că a fost o greșeală. Adică, chiar dacă jucătorul însuși nu își amintește că a primit un cartonaș galben în noiembrie 2023, apoi suspendat doi ani mai târziu, atunci trebuie să înțelegem cu siguranță că a fost greșeala tuturor.

Dar recunosc că a fost o mare greșeală din partea noastră, a tuturor. Și toată lumea știe acum că o astfel de greșeală nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Și nu se va mai întâmpla pentru că Ngezana este suspendat și cu toții am luat notițe de asta.

Deci, aceasta este o lecție bună pentru noi. Pentru că acum avem aproximativ 25 de oameni și echipa mea tehnică va lua notițe despre astfel de lucruri. Nu putem rata Cupa Mondială din America din cauza unor astfel de greșeli”, a declarat Hugo Broos, potrivit