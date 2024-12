Siyabonga Ngezana, cu gândul la plecarea de la FCSB: ”Încă mai am visuri de realizat”

Considerat un jucător esențial pentru campioana României, Siyabonga Ngezana se simte foarte bine la FCSB, însă nu a ascuns faptul că visează să ajungă în fotbalul de mare performanță din vestul Europei.

Siyabonga Ngezana și-a anunțat plecarea de la FCSB

Fundașul central sud-african, care a fost achiziționat în vara anului 2023 de la Kaizer Cheifs pentru 600.000 de euro, a mărturisit în presa din țara sa că i-a fost foarte greu la venirea în Europa deoarece nu a avut familia alături de el.

”Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia acasă nu a fost o decizie ușor de luat. Am trecut printr-o perioadă grea când am început. Dar cu multă muncă, am învățat din greșelile mele și am devenit un jucător mai bun. Mai este loc de îmbunătățire și vreau să cresc.

Schimbarea mediului m-a ajutat să mă provoc și mai mult. A fi departe de casă nu este o zonă de confort, dar asta m-a făcut să cresc repede pentru că singurul lucru pe care îl fac în România este să joc fotbal.

Sprijinul colegilor, fanilor și antrenorilor mei m-a ajutat. M-au făcut să mă simt ca acasă. Este o mare realizare pentru mine doar să vin aici și să joc în Europa și să câștig ceva. Înseamnă mult, dar nu pot spune că este suficient.

Încă mai am visuri de realizat și de a construi o carieră. Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia și Spania”, a declarat Siyabonga Ngezana, pentru publicația sud-africană .

Ngezana, absent cu Hoffenheim din cauza unei accidentări

Nerefăcut complet după o accidentare mai veche, Siyabonga Ngezana pentru meciul Hoffeneheim – FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fundașul sud-african , dar a fost refăcut și a jucat în campionat cu Oțelul. Doar că Ngezana a acuzat noi probleme ,medicale la Galați și a ieșit din calculele lui Elias Charalambous.

Internaționalul de 27 de ai din Africa de Sud s-a acomodat foarte bine la viața din România, iar în urmă cu 2 luni a fost pe peronul stației de metrou Piața Romană.