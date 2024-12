Siyabonga Ngezana, desemnat ”Fundașul Anului” la Super Gala Fanatik 2024: ”Se pare că mie mi-a venit deja cadoul de Crăciun”

În discursul pe care l-a ținut la , fundașul central Siyabonga Ngezana a ținut să mulțumească tuturor oamenilor din conducere, dar nu i-a uitat nici pe fanii FCSB.

Siyabonga Ngezana, apariție uluitoare la Super Gala Fanatik 2024

Internaționalul sud-african, care s-a impus imediat ca un jucător de bază la FCSB după transferul din vara anului 2023, a arătat în discursul ținut la SUPER GALA FANATIK 2024 că este un tip cu simțul umorului.

”Sunt foarte recunoscător pentru acest moment frumos. Se pare că mie mi-a venit deja cadoul de Crăciun. Înainte să părăsesc scena trebuie să menționez câțiva oameni foarte importanți din viața mea care au jucat un rol substanțial.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, vreau să mulțumesc familiei mele pentru oportunitatea pe care o am să fiu aici, să vin în România și să mă exprim în sport. Vreau să-l menționez pe domnul Gigi Becali.

Vreau să-i mulțumesc președintelui (n.r. – Valeriu Argăseală) și domnului Meme Stoica, managerul general. De asemenea, antrenorului Elias (n.r. – Elias Charalambous) și asistentului său Pinti (n.r. – Mihai Pintilii), tot staff-ului.

Mulțumiri ofițerului de presă Cătălin Făiniși și lui Mache (n.r. – team managerului Marius Ianuli). Le mulțumesc tuturor jucătorilor care sunt foarte importanți, fanilor și Forza Steaua (n.r. – FCSB)!”, a declarat Ngezana, la SUPER GALA FANATIK 2024.

Ngezana vrea să plece în Vestul Europei

Deși a devenit o piesă de bază la FCSB și se simte excelent la campioana României, Siyabonga Ngezana a recunoscut că al Europei.

”Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia acasă nu a fost o decizie ușor de luat. Am trecut printr-o perioadă grea când am început. Dar cu multă muncă, am învățat din greșelile mele și am devenit un jucător mai bun. Mai este loc de îmbunătățire și vreau să cresc.

Schimbarea mediului m-a ajutat să mă provoc și mai mult. A fi departe de casă nu este o zonă de confort, dar asta m-a făcut să cresc repede pentru că singurul lucru pe care îl fac în România este să joc fotbal. Sprijinul colegilor, fanilor și antrenorilor mei m-a ajutat.

M-au făcut să mă simt ca acasă. Este o mare realizare pentru mine doar să vin aici și să joc în Europa și să câștig ceva. Înseamnă mult, dar nu pot spune că este suficient. Încă mai am visuri de realizat și de a construi o carieră. Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia și Spania”, a spus Ngezana.

Ngezana, discurs de campion