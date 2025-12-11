Siyabonga Ngezana dinamitează o seară fantastică: „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB”. Gigi Becali, acuzații grave: „Așa îl învață ei”

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana, marcator al primului gol al partidei, a spus că nu știe dacă se mai întoarce după plecarea la Cupa Africii pe Națiuni.

Ngezana spune că nu știe dacă mai rămâne la FCSB

Fundașul central al celor de la FCSB nu este sigur dacă va mai continua în SuperLiga și în 2026. „Nu mă pot pronunța acum despre accidentare. Trebuie să mă consulte medicii. Mă voi duce la echipa națională și mă vor consulta acolo, dar sper să nu fie serios.

Nu prea m-au afectat criticile. Aceasta este meseria de fotbalist. Trebuie să fii puternic din punct de vedere mental. Astfel de meciuri formează caracterul. Ce se întâmplă trebuie să rămână în vestiar.

Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după AFCON. Niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul. Vom vedea. Concentrarea mea în acest moment este la Cupa Africii pe Națiuni. Doresc echipei succes în meciurile care au mai rămas și sper să prindem play-off-ul”, a declarat Ngezana.

Gigi Becali, reacție clară cu privire la Ngezana

, Gigi Becali, a auzit cele spuse de Ngezana și a declarat că nu-l interesează, însă a ținut să puncteze că jucătorul are contract până la finalul stagiunii. Totuși, acesta nu poate pleca, pentru că există o opțiune de prelungire pe care clubul o poate activa oricând.

„Astăzi a făcut la fel Ngezana, a zis că nu mai poate, ca să se ducă la națională la ăia acolo, probabil că așa l-au învățat. Să nu se întoarcă (n.r. că ar fi declarat că nu se mai întoarce). Te aștepți la orice la ei. Nu are rost să vorbim, nu mă interesează acum de nimeni. Nu stă FCSB în Ngezana.

Am luat un fundaș central, mai luăm încă unul. Nu mă interesează nimic, nici nu există, sunt prea bucuros”, a spus Becali.

De ce Ngezana are contract doar pe un an cu FCSB

Omul de afaceri a dezvăluit că este obligat de lege să le facă contract pe un singur sezon jucătorilor care sunt extracomunitari.

„O să vezi și calificare, și echipă, încă 4-5 jucători, pentru că lotul ăsta e foarte valoros, are nevoie de niște nuanțe, știu eu ce. Păi, ce, rămâne Ngezana în Africa acolo? Știi de ce zice el? Că am făcut contract pe câte un an și probabil îl invață cineva că poate să plece. Nu am nevoie de nimeni acum, sunt prea bucuros.

Jucătorii ăștia care sunt extracomunitari nu le poți face contract pe 5 ani, poți să le faci pe câte un an, cu opțiune. Așa a crezut și Dawa, mi-a zis că el e liber, acum 2-3 ani, după care a vorbit cu avocații și și-a dat seama. Dar de asta nu mai pot eu acum, de Ngezana, eu sunt prea bucuros acum!”, a spus Gigi Becali la .

FCSB a transferat deja un fundaș central

Victoria dramatică obținută de FCSB cu Feyenoord păstrează speranțele pentru campioana României cu privire la o calificare în primăvara europeană. Gigi Becali a anunțat că va mai face câteva transferuri, însă jucătorii semnați în iarnă nu vor putea evolua în ultimele două meciuri din grupa principală a Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Bucureștenii l-au luat deja pe Andre Duarte, liber de contract, fundașul central care a fost în trecut la FCU Craiova 1948. De asemenea, negocierile pentru aducerea lui Kevin Ciubotaru s-au finalizat, iar sibienii vor primi 450.000 de euro pentru jucătorul de bandă stângă, iar acum mai rămâne să fie o înțelegere cu jucătorul din punct de vedere al contractului.