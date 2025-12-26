Siyabonga Ngezana, ratare uluitoare la Cupa Africii în minutul 90+7! Fundașul de la FCSB s-a precipitat, deși era singur-singurel în mijlocul careului. Video

ADVERTISEMENT

Cupa Africii 2025 se desfășoară în intervalul 21 decembrie – 18 ianuarie, iar SuperLiga României are nu mai puțin de 7 reprezentanți. Siyabonga Ngezana, fundașul de la FCSB, s-a făcut de râs în ultima partidă disputată de Africa de Sud.

Siyabonga Ngezana, ratare uluitoare la Cupa Africii

Africa de Sud a întâlnit-o pe Egipt în a 2-a etapă din grupa B a ediției din 2025 a Cupei Africii. „Bafana Bafana” a fost învinsă cu scorul de 0-1, unicul marcator al partidei fiind Mohamed Salah, în minutul 45.

După ce starul de la Liverpool a înscris, Egipt a rămas în 10 oameni, Mohamed Hany văzând al doilea cartonaș galben în urma unei încăierări. Deși a avut avantaj numeric o repriză, Africa de Sud nu a reușit să restabilească egalitatea.

. În minutul 90, arbitrul a fost chemat de VAR pentru un presupus penalty, însă în cele din urmă nu a fost acordat.

Ulterior, în minutul 90+7, . Deși avea tot timpul din lume să plaseze mingea în poartă, jucătorul de la FCSB a trimis foarte slab cu capul, spre dezamăgirea colegilor săi care și-au pus mâinile în cap.

Cum a reacționat presa din străinătate după Egipt – Africa de Sud 1-0

La scurt timp după victoria obținută de Egipt, presa din străinătate a transmis că rezultatul este unul corect. Jurnaliștii au amintit de decizia VAR împotriva Africii de Sud, dar și de faptul că o victorie cu Zimbabwe i-ar duce în optimile competiției.

„Asta e tot, Egiptul câștigă, iar având în vedere dominația lor din prima repriză și apărarea în mare parte excelentă, cu 10 oameni pe teren pe tot parcursul reprizei secunde, victoria este pe deplin meritată.

Bafana va simți însă că unele decizii au fost împotriva lor. Poate un penalty ușor, din care Salah a marcat, faza în care Mudau a cerut penalty a fost respinsă, iar intervenția VAR la henț nu a fost în favoarea Africii de Sud.

Ar putea exista critici că Bafana nu și-a folosit suficient calitățile tehnice. Ar fi însă foarte dur dacă ar fi așa. Au jucat de la egal la egal cu superstaruri continentale într-un meci extrem de competitiv și au avut momentele lor în care puteau obține mai mult din acest joc.

Curajoși, dar nu suficient. Bafana au nevoie de o victorie împotriva Zimbabwe-ului, luni, pe stadionul din Marrakesh, pentru a ajunge în optimile de finală”, au notat jurnaliștii de la .