Siyabonga Ngezana s-a făcut băiat cuminte! Cum a fost surprins după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul FCSB. Video

Siyabonga Ngezana vrea să îl impresioneze pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a dezvăluit ultimele escapade ale fundașului. Sud-africanul trage tare în pauza competițională, după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul roș-albaștrilor, iar la echipa națională nu a mai fost convocat.

Siyabonga Ngezana trage tare să reintre în grații la FCSB

Ngezana a profitat de faptul că a ratat selecția pentru amicalul dintre Africa de Sud și Zambia, încheiat cu victoria reprezentativei „Bafana Bafana”, scor 3-1. Stoperul în vârstă de 28 de ani a mers să se antreneze separat.

Apărătorul central al celor de la FCSB, a fost surprins la ESA (n.r. – Elitte Skills Arena), un centru din București care ajută fotbaliștii să își îmbunătățească și dezvolte aptitudinile.

De ce n-a mai fost convocat Ngezana la naționala Africii de Sud

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a explicat de ce nu l-a convocat pe Ngezana pentru amicalul cu Zambia, ultimul test înainte de startul Cupei Africii pe Națiuni. Cel mai probabil, jucătorul celor de la FCSB nu va lipsi de la turneul final, programat în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

„Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni”, a explicat selecționerul Hugo Broos, citat de .

Ngezana a plecat din cantonamentul FCSB

Conducerea campioanei României pune evoluțiile slabe ale lui Siyabonga Ngezana și pe seama vieții extrasportive. Gigi Becali și Mihai Stoica au povestit că

„Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.

Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la .