Siyabonga Ngezana s-a făcut băiat cuminte! Cum a fost surprins după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul FCSB. Video

Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana. Sud-africanul vrea să își îndrepte greșelile după ce a plecat din cantonamentul FCSB, iar la echipa națională n-a mai fost convocat
Cristian Măciucă
19.11.2025 | 21:47
Siyabonga Ngezana vrea să îl impresioneze pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a dezvăluit ultimele escapade ale fundașului. Sud-africanul trage tare în pauza competițională, după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul roș-albaștrilor, iar la echipa națională nu a mai fost convocat.

Siyabonga Ngezana trage tare să reintre în grații la FCSB

Ngezana a profitat de faptul că a ratat selecția pentru amicalul dintre Africa de Sud și Zambia, încheiat cu victoria reprezentativei „Bafana Bafana”, scor 3-1. Stoperul în vârstă de 28 de ani a mers să se antreneze separat.

Apărătorul central al celor de la FCSB, care nu a avut evoluții prea strălucite în acest sezon, a fost surprins la ESA (n.r. – Elitte Skills Arena), un centru din București care ajută fotbaliștii să își îmbunătățească și dezvolte aptitudinile.

@esa.romania 🔥 Siyabonga Ngezana a intrat în Arenă! Când vrei să fii cel mai bun, cauți cele mai bune condiții. La Elite Skills Arena, performanța prinde viata. ⚽ Fundașul lui FCSB și-a pus la treabă reacțiile, viteza deciziei și execuția în sistemele noastre high-tech – exact ca în marile cluburi europene. Tu cât de repede ai reacționa? Intră în Arenă și testează-ți limitele! #EliteSkillsArena #Ngezana #FCSB #TrainLikeAPro #FootballTech ♬ suara asli – Grand Onyx

De ce n-a mai fost convocat Ngezana la naționala Africii de Sud

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a explicat de ce nu l-a convocat pe Ngezana pentru amicalul cu Zambia, ultimul test înainte de startul Cupei Africii pe Națiuni. Cel mai probabil, jucătorul celor de la FCSB nu va lipsi de la turneul final, programat în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

„Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni”, a explicat selecționerul Hugo Broos, citat de Far Post.

Ngezana a plecat din cantonamentul FCSB

Conducerea campioanei României pune evoluțiile slabe ale lui Siyabonga Ngezana și pe seama vieții extrasportive. Gigi Becali și Mihai Stoica au povestit că stoperul sud african a plecat din cantonamentul FCSB-ului.

„Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.

Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la Prima Sport.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
