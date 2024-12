Siyabonga Ngezana va primi o amendă uriașă la FCSB! Mihai Stoica, șocat: „Nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea”

FCSB a remizat în ultimul meci de campionat, 1-1 cu Farul Constanța. La acest joc, campioana României nu s-a putut baza pe , iar jucătorul a fost amenințat de Gigi Becali cu o amendă de 15.000 de euro. Mihai Stoica a lămurit situația fundașului sud-african.

Mihai Stoica a lămurit situația lui Siyabonga Ngezana: „Mie nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea”. Decizia luată de FCSB

Siyabonga Ngezana s-a accidentat la partida dintre FCSB și Olympiakos, dar fotbalistul a jucat aproape tot meciul cu Oțelul Galați din campionat. FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul de 27 de ani , iar acesta a refuzat ulterior să meargă alături de echipă la Ovidiu.

Decizia fotbalistului l-a nemulțumit pe finanțatorul Gigi Becali, care . Acesta . Mihai Stoica a intervenit în această problemă și a explicat că jucătorul va fi într-adevăr amendat de club.

Mai mult decât atât, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că Ngezana este de acord inclusiv cu o micșorare consistentă a salariului, chiar și cu 25%.

„Mie nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea, un jucător care refuză să vină la programul echipei. Bineînțeles că va plăti. L-am înștiințat înainte de a recurge la acest gest și a spus că nu este nicio problemă, că va plăti. El mi-a spus că nu este 100% și eu i-am zis că nu contează.

I-am zis că trebuie să se urce în autocar vineri, la ora 14:00, să facă joncțiunea și să vină cu Bîrligea la Constanța. El mi-a zis că nu se urcă în autocar. I-am zis că putem să mergem până la 25% la micșorarea salariului. El este ok cu asta. Se antrenează normal, probabil că mâine va juca.

Nu are nimic, osul era neatins, a făcut RMN. A jucat 85 de minute la Galați, după care a fost un meci menajat. Ok, nu joci la Hoffenheim. Nu joci, dar a refuzat să vină la program. Am conversația arhivată, nu putem să tolerăm aceste acte grave de indisciplină. Este un jucător important pentru noi. A avut altceva de făcut. Niciodată nu mi s-a întâmplat în viața mea așa ceva. Mi s-a întâmplat să întârzie la pregătire. Nu cred că se va mai întâmpla, a fost un episod singular”, a spus în primă instanță Mihai Stoica la .

Mihai Stoica: „Nu mă gândeam că vom avea genul ăsta de probleme cu el”

„Cert este că a stat un an și ceva în bază și de ceva timp și-a închiriat un apartament în oraș. E o supoziție ce a zis Gigi. Pentru asta va plăti și end of story. Când îl vezi ce outfit are îți dai seama că este o persoană deosebită. Ne-am văzut la gală ieri. Mi-a zis bună seara, domnule Meme. I-am zis că o să discutăm la bază, o să-i explic. O să vadă în cont cânt intră foarfecele în acțiune. Altă variantă nu avem. Nu mă gândeam că vom avea genul ăsta de probleme cu el.

Nu cred că va fi amendat cu 25%, dar vreo 15.000 de euro tot va plăti. Dacă nu a vrut să vină și a petrecut weekendul în capitală. Scump cât o vacanță. Nu vrea să plece, nu se pune problema. Nu cred că există vreun fotbalist care nu vrea să plece la mai bine. 100% am încredere în el. A fost o rătăcire, ceva a avut de făcut clar. E un jucător excelent și un băiat de vestiar. Nu a avut vreo ieșire necontrolată până acum”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.